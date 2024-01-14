Τη μαρτυρία ενός εκ των θυμάτων της 31χρονης «Λορέλα» που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαστροπείας ανήλικων κοριτσιών που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ στην Εκάλη, παρουσίασε η ΕΡΤ. Πρόκειται για την 17χρονη κοπέλα, η οποία βάζει στο κάδρο των ερευνών μια γυναίκα με το όνομα «Έλενα» η οποία, όπως λέει, είναι η γυναίκα η οποία την μύησε στο κύκλωμα και μάλιστα αρκετές φορές την είχε συνοδεύσει και σε κάποια ερωτικά ραντεβού.

Είναι συγκλονιστικά τα όσα έχει πει η ανήλικη, καθώς αναφέρει πως η μητέρα της γνώριζε την 25χρονη «Ελενα», είχε σχέσεις μαζί της και ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί όμως ότι θα είναι αυτή η οποία θα την παρασύρει στο κύκλωμα μαστροπείας.

Συγκλονιστικά και όσα έχει πει για τη 31χρονη «Λορέλα». Είναι η γυναίκα η οποία είχε συλληφθεί και είχε κομβικό ρόλο στο κύκλωμα μαστροπείας. Γι' αυτή λοιπόν, λέει πως τη γνώρισε ως μία αισθητικό η οποία έχει υποσχεθεί πως θα της φτιάξει τα φρύδια μέσα στο διαμέρισμά της. Πήγε λοιπόν εκεί και τη γνώρισε.

Αυτή την έφερε σε επαφή με την 25χρονη «Έλενα» και στη συνέχεια η 25χρονη ήταν αυτή η οποία την έμπλεξε στο κύκλωμα μαστροπείας, τη γνώρισε με τους πελάτες και τη συνόδευσε ακόμη και στα ερωτικά ραντεβού.

Σύμφωνα με το θύμα του κυκλώματος μαστροπείας «με την "Ελενα" κάναμε παρέα, ταιριάξαμε. Μου έλεγε "έλα να δουλέψεις στο κλαμπ μαζί μου, μην κάνεις τέτοια, το ένα το άλλο. Μια άλλη κοπέλα φταίει -που την είπα και στη ΓΑΔΑ- αυτή η Έλενα που είναι 25 χρονών και εκμεταλλεύεται πολλά κορίτσια και άλλες. Για τους άλλους το περίμενα έτσι κι αλλιώς. Η 25χρονη μένει στο… στην Αττική τέλος , αυτή με έπαιρνε παντού συνέχεια μαζί της σε… συναντήσεις. Τη γνώρισα αυτή την Έλενα σε κλαμπ., όχι με πλησίασαν, η Έλενα μόνο είναι. Την ήξερε και η μάνα μου και νόμιζε ότι είναι καλή κοπέλα αυτή, αλλά τέλος πάντων, τα έμαθε. Αυτή ναι! Αυτή ναι όντως με βοήθησε η αλήθεια. Υπάρχουν και μηνύματα έτσι κι αλλιώς».

