Με σημείο εκκίνησης τη Δημοτική αγορά Κυψέλης ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ξεναγήθηκε σήμερα Κυριακή στην ιστορική γειτονιά, μαζί με δεκάδες εκπαιδευτικούς.



Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», το οποίο υλοποιείται από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η βιωματική ξενάγηση έγινε από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα«Βρεθήκαμε σήμερα εδώ, στην αγορά της Κυψέλης, στη Φωκίωνος Νέγρη για το εξαιρετικό πρόγραμμα “Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία”, στο οποίο έχουν ήδη εμπλακεί 400 σχολεία, 800 εκπαιδευτικοίΜε τον εξαιρετικό Νίκο Βατόπουλο κάναμε μια βιωματική περιήγηση, γιατί είναι γέννημα θρέμμα της περιοχής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε πολλούς κατοίκους και συζητήσαμε μαζί τους. Το καταπληκτικό αυτό πρόγραμμα θα συνεχιστεί. Ως νέα δημοτική αρχή θα είμαστε πάντα κοντά στα παιδιά, για να τους δώσουμε όλα τα εφόδια που χρειάζονται, ώστε να γίνουν οι αυριανοί ενεργοί πολίτες» δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων.Ο Νίκος Βατόπουλος σημείωσε: «Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την Κυψέλη μέσα από ένα βιωματικό περίπατο και τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Αθηναίων. Περπατήσαμε σε όλα τα στενά με κατεύθυνση την Φωκίωνος Νέγρη. Είχαμε συχνές στάσεις. Και αυτό ήτανε ένας καθρέπτης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος, πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής. Ο στόχος του προγράμματος που απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς είναι νατης Αθήνας. Επιλέξαμε την Κυψέλη ως μια κατεξοχήν ιστορική γειτονιά που έχει περάσει από πολλούς ιστορικούς κινδύνους. Σήμερα θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μια αναγέννηση κατά κάποιο τρόπο της περιοχής, ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κόσμου για να προχωρήσει αυτή η συνοικία και πιστεύω ότι με πολύ δουλειά, μπορεί η Κυψέλη να αποκτήσει μια ποιότητα ζωής, που θα είναι αντάξια της πορείας της».«Έχει πολύ μεγάλη σημασία να περπατάει και ο Δήμαρχος στην πόλη όπως και εμείς. Το πρόγραμμα έχει στόχο να καλλιεργήσει στους μαθητές των σχολείων της Αθήνας τηνΠόπη Διαμαντάκου, υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος.

