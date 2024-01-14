Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Κω, πριν λίγες ημέρες, όταν δύο αστυνομικοί πήραν πρωτοβουλία να «μπαλώσουν» λακκούβα επί του οδοστρώματος γεγονός που σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, προκάλεσε την αντίδραση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ενώ ταυτόχρονα διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση.

Όπως αναφέρει το Kosnews24.gr η λακκούβα που βρισκόταν στην επαρχιακή οδό Κω-Χωρίων, είχε δηλωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες επανειλημμένως από πολίτες και αστυνομικούς της τροχαίας καθώς είχαν σημειωθεί ατυχήματα και σημειωθεί ζημιές σε οχήματα.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε το vimatisko.gr:

Σύμφωνα με το vimatisko.gr, πριν από λίγες ημέρες η Αστυνομία είχε δεχθεί δεκάδες τηλεφωνήματα από πολίτες για τις λακκούβες στη Μεσαριά (στο Επαρχιακό δίκτυο), δεδομένου ότι μέσα σε δύο ημέρες υπέστησαν ζημιές πάνω από 10 οχήματα.

Αστυνομικοί μετά τις καταγγελίες των πολιτών βρέθηκαν στην περιοχή και αποφάσισαν να αναλάβουν δράση. Σταμάτησαν μπετονιέρα που περνούσε τυχαία και ζήτησαν από τον οδηγό να ρίξει λίγο μπετόν. Οι ίδιοι βοήθησαν παίρνοντας το φτυάρι κλείνοντας προσωρινά τις επικίνδυνες λακκούβες.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσίευσε το vimatisko.gr:

Ωστόσο, η πρωτοβουλία των αστυνομικών προκάλεσε αντιδράσεις. Από τη μία, πολλοί κάτοικοι του νησιού τους επαινούσαν για την προθυμία τους, ενώ από την άλλη, κάποιοι θεωρούσαν ότι τα όρια των αρμοδιοτήτων τους είχαν υπερβεί.

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κος Γιώργος Χατζημάρκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καυτηρίασε τη στάση των ανδρών της Τροχαίας, με τον ίδιο να αναρωτιέται σε κείμενό του εάν «μία πράξη “αυτοδικίας”, μπορεί ποτέ να είναι μία πράξη ευθύνης;

Δείτε την ανάρτηση του Περιφερειάρχη:

«"Βγάλε φώτο" λένε με προνοητικότητα «Αστυνομικοί που σταμάτησαν μπετονιέρα για να κλείσουν λακκούβες», όπως αναφέρει η είδηση για τους ένστολους που πήραν το φτυάρι στα χέρια τους για να εκτελέσουν εργασίες στον δρόμο σαν κανονικά μέλη τεχνικού συνεργείου. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί επέλεξαν την Αυτοδικία για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που, κατά την άποψή τους, το κράτος δεν είχε επιλύσει αρκετά γρήγορα, στέλνοντας το μήνυμα ότι οποιοσδήποτε αντιμετωπίζει προβλήματα και δεν βρίσκει άμεση λύση από το κράτος, πρέπει να πάρει τα πράγματα, ίσως ακόμα και παρανομώντας, στα χέρια του. Και φυσικά να μην παραλείψει να φωτογραφίσει και να βιντεοσκοπήσει την πράξη του!

Τι μας λένε οι αστυνομικοί που ήθελαν «φωτό» από τη δράση τους; Αφού η πολιτεία δεν φτιάχνει τη λακκούβα, θα την φτιάξουμε μόνοι μας. Αναρωτιέμαι όμως, μια πράξη «αυτοδικίας», μπορεί ποτέ να είναι μία πράξη ευθύνης; Και μάλιστα απο ένστολους δημόσιους λειτουργούς ;

Όταν οι αστυνομικοί κλείνουν λακκούβες με φτυάρια, πρόχειρα και αυθαίρετα και χωρίς καμία σήμανση στο οδικό δίκτυο, οι πολίτες θύματα ληστείας τι πρέπει να κάνουν; Να πάρουν και αυτοί το «φτυάρι» στα χέρια τους; Εμείς για παράδειγμα στην Περιφέρεια, θα ήμαστε πιο «υπεύθυνοι» αν στο μπαράζ των δολιοφθορών και κλοπών καλωδιώσεων που είχαμε επί 1,5 χρόνο και σε μήκος άνω των 6 km στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας μας, απαντούσαμε βγαίνοντας οι ίδιοι σε περιπολίες και προχωρούσαμε σε προσαγωγές υπόπτων, επειδή η Αστυνομία δεν έκανε, κατά την δική μας άποψη, όσο σύντομα και αποτελεσματικά θέλαμε την δική της δουλειά ;

Ναι, η σχέση της αστυνομίας με τους πολίτες μπορεί να βελτιωθεί, αλλά αλήθεια πιστεύουν κάποιοι ότι αυτό μπορεί να γίνει διδάσκοντας ως λύση την αυτοδικία ;

Η στολή όπως και το δημόσιο αξίωμα φέρουν ευθύνη, απαιτούν σύνεση.

Το όποιο «κενό» στο κράτος, το οποίο μπορεί να είναι και πραγματικό, δεν δικαιολογεί την αυθαίρετη ενέργεια από κανέναν, πόσω μάλλον από έναν ένστολο αστυνομικό. Παρεμπιπτόντως, το «κενό» εν προκειμένω διήρκησε λίγες ώρες, καθώς τα ανύπαρκτα αντανακλαστικά και τα "ανίκανα" στελέχη της περιφέρειας έστειλαν τον εργολάβο να το διορθώσει, το οποίο και έκανε εντός της ίδιας ημέρας. Εκείνος δεν έβγαλε φωτό.

Πίσω από κάθε εικόνα και βίντεο υπάρχει πρωτίστως το περιεχόμενο και το συγκεκριμένο είναι ολισθηρό. Θέλουν λοιπόν προσοχή οι λακκούβες; Ναί, κάποιες μάλιστα πιο πολύ από τις συνήθεις γιατί είναι πιο επικίνδυνες και μπορεί να μας τραβήξουν όλους πιο βαθιά μέσα στην εφήμερη αγκαλιά τους.

ΥΓ: Ναί, θα συμφωνήσω οτι δεν είμαστε τέλειοι. Στους συνεργάτες μου που μου πρότειναν να μην σχολιάσουμε τίποτα απάντησα οτι η πολιτική δεν ταιριάζει με την σιωπή και οτι η δουλειά όλων αξίζει σεβασμό. Και η δουλειά των σωμάτων ασφαλείας, που εμπιστευόμαστε, κατανονούμε και τιμούμε με το έργο μας και την συνεργασία μας, καθημερινά.

Ευχαριστούμε την εφημερίδα "Το Βήμα της Κω" για το βίντεο και το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει ανηρτημένο στον διαδικτυακό του τόπο».

