Στα «άδυτα» του ελληνικού στρατηγείου επιχειρήσεων «EUNAVFOR Aspides» στη Λάρισα βρέθηκε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Πάνος Γαρουφαλιάς. Κατά την ενημέρωση στους προσκεκλημένους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ παρουσιάστηκε και ένα βίντεο από τις επιχειρήσεις κατά των ανταρτών Χούθι στη Μαύρη Θάλασσα.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» είναι ενεργή κατά μήκος των κύριων θαλάσσιων γραμμών επικοινωνίας στα στενά Μπάαμπ αλ-Μαντάμπ και τα στενά του Χορμούζ, καθώς και στα διεθνή ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν, στην Αραβική Θάλασσα, στον Κόλπο του Ομάν και τον Περσικό Κόλπο.

Στόχος της επιχείρησης, είναι να υψωθεί μια «προστατευτική ασπίδα» στα εμπορικά πλοία, ώστε να προστατευτούν οι εμπορικές διαδρομές στην περιοχή, αναχαιτίζοντας επιθέσεις, κι όχι ενεργή δράση κατά των Χούθι. Στην επιχειρησιακή βάση στη Λάρισα απασχολούνται 130 άτομα. Επιχειρησιακός Διοικητής είναι ο Αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ο οποίος την Τρίτη παραχώρησε συνέντευξη Τύπου.



Ο Διοικητής αναφέρθηκε στο ιστορικό των επιθέσεων των ανταρτών στην περιοχή που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές, αλλά και να αναγκάσουν την εμπορική ναυτιλία να ανακατευθυνθεί γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδα

Στη συνέχεια στάθηκε στη φύση της επιχείρησης η οποία, ξεκαθάρισε πως είναι απόλυτα αμυντική.

«Η αποστολή μας είναι απόλυτα αμυντική και στοχεύει στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, στη θαλάσσια ασφάλεια και στην αποκλιμάκωση των εντάσεων, ειδικότερα προστατεύοντας την εμπορική ναυτιλιακή κίνηση που διέρχεται από την Περιοχή των Επιχειρήσεων. Το έργο της προστασίας εμπορικών πλοίων διατηρεί τον απολύτως αμυντικό χαρακτήρα καθώς οποιαδήποτε απάντηση θα έρχεται πάντα ως συνέπεια μιας επίθεσης και θα είναι απαραίτητη, αναλογική και περιορισμένη στον διεθνή θαλάσσιο ή εναέριο χώρο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αρχιπλοίαρχος Γρυπάρης εστίασε στα όσα πέτυχε μέχρι σήμερα η επιχείρηση. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε «κατά τη διάρκεια των σχεδόν 8 εβδομάδων της Επιχείρησης, η επιχείρηση Aspides πέτυχε την προστασία 79 εμπορικών πλοίων, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της ναυτιλιακής κοινότητας για επιστροφή στις εμπορικές γραμμές της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ. Η επιχείρηση ASPIDES είναι περήφανη γιατί έχει συνοδεύσει επιτυχώς όλα τα προστατευθέντα πλοία, καθώς και γιατί ανταποκρίθηκε σε όλα τα αιτήματα για προστασία, παρέχοντας συνοδεία. Τα πλοία μας έχουν καταρρίψει 9 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) ενώ κατέστρεψαν 1 μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV), καθώς και 4 βαλλιστικούς πυραύλους, προστατεύοντας τις ζωές των ναυτικών, τα φορτία και γενικά την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Φυσικά για όλα αυτά, πρέπει να δώσουμε τα κατάλληλα εύσημα στα πληρώματα των πλοίων μας που παρέχουν την προστασία».

Οι Χούθι, προσκείμενοι στο Ιράν, ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, και πολλαπλασίασαν από τα τέλη της περασμένης χρονιάς τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εξωθώντας μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να δώσουν εντολή στα καράβια τους να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, με αποτέλεσμα να καταστούν πολύ πιο χρονοβόρες και δαπανηρές οι θαλάσσιες μεταφορές.



Συνεχίζουν να εξαπολύουν πυραύλους και drones, παρά τη σειρά πυραυλικών πληγμάτων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον εγκαταστάσεων, θέσεων και πυραύλων τους.



