Ισραηλινή κορβέτα κατέρριψε «ύποπτο ιπτάμενο στόχο» στην Ελιάτ - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ισραηλινών, ήταν drone που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι της Υεμένης και ήρθε από την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας

Ισραήλ

Στην αναχαίτιση ενός ύποπτου ιπτάμενου στόχου στην περιοχή της Ελιάτ προχώρησε ισραηλινή κορβέτα το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ισραηλινών, ήταν drone που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι της Υεμένης και ήρθε από την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας.

Δεν χρειάστηκε να ηχήσουν σειρήνες.

Δείτε το βίντεο από την αναχαίτιση του αντικειμένου: 

