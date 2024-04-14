Ισραηλινή κορβέτα κατέρριψε «ύποπτο ιπτάμενο στόχο» στην Ελιάτ - Δείτε βίντεο

Στην αναχαίτιση ενός ύποπτου ιπτάμενου στόχου στην περιοχή της Ελιάτ προχώρησε ισραηλινή κορβέτα το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ισραηλινών, ήταν drone που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι της Υεμένης και ήρθε από την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας.

Δεν χρειάστηκε να ηχήσουν σειρήνες.

Δείτε το βίντεο από την αναχαίτιση του αντικειμένου:

Reports of a C-Dome interceptor launch in the Eilat bay. pic.twitter.com/3qxap96K9M — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 14, 2024

Πηγή: skai.gr

