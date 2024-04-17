«Όλοι οι πολιτισμένοι λαοί έχουν μία κοινή πατρίδα, την Αρχαία Ολυμπία, στην Ελλάδα», έχει γράψει ο Βίκτωρ Ουγκώ και η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας υπενθύμισε σε ολόκληρη την ανθρωπότητα τα λόγια του σπουδαίου Γάλλου συγγραφέα.

Στη γενέτειρα γη των Ολυμπιακών Αγώνων, ο «θεός Απόλλων» έστειλε τις «ακτίνες» και γεννήθηκε το Φως, το οποίο θα φωτίσει τη διοργάνωση του Παρισιού, ενώ οι καλεσμένοι ζήτησαν να σεβαστούν οι εμπόλεμες περιοχές τα μηνύματα ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών που συμβολίζει.

Η Τελετή της Αφής πραγματοποιήθηκε παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και πλήθος επισήμων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ένα περιστέρι που, κατά τη διάρκεια της Τελετής, αφέθηκε ελεύθερο στον ουρανό και έστειλε και αυτό μηνύματα ειρήνης από ένα επιβλητικό τοπίο που, όπως έχει γράψει ο Νίκος Καζαντζάκης, παρακινεί για ειρήνη και συμφιλίωση.

