Χούθι: Νόμιμη πράξη η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Το ένοπλο κίνημα των Χούθι στην Υεμένη δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ ήταν μια νόμιμη πράξη ως απάντηση για τη φερόμενη ως ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό την 1η Απριλίου.

Εκπρόσωπος των Χούθι πρόσθεσε ότι η οργάνωση βρίσκεται σε άμεση αντιπαράθεση με το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου, πραγματοποιώντας επίθεση στο λιμάνι Εϊλάτ του νότιου Ισραήλ με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εμποδίζοντας τα ισραηλινά πλοία να διαπλεύσουν την Ερυθρά Θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.