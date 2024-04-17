Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αποφάσισε τη διενέργεια δημοψηφίσματος για τον νέο Δικαστικό Χάρτη της Αττικής, ενώ παράλληλα αποφάσισε αποχή από τις πολιτικές υποθέσεις στις 22.4.2024 και την ημέρα ακρόασης φορέων στη Βουλή.

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, διαμαρτυρόμενο για την ίδρυση των πέντε τουλάχιστον περιφερειακών Πρωτοδικείων στην Αττική και την έναρξη λειτουργία τους από 16.9.2024, αποφάσισε, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, τη διενέργεια δημοψηφίσματος, έτσι ώστε τα 24.300 μέλη του να αποφασίσουν για τον νέο Δικαστικό Χάρτη.

Το δημοψήφισμα θα θέτει το ερώτημα αν αποδέχονται οι δικηγόροι Αθηνών τη δημιουργία περιφερειακών Πρωτοδικείων, σύμφωνα με τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία από την επόμενη Δευτέρα 22.4.2024 έως και τη Μ. Δευτέρα 29.4.2024, οπότε και θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ανάλογο δημοψήφισμα είχε γίνει στον ΔΣΑ τον Ιούνιο του 2018, αντιδρώντας στη νομοθετική πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επί υπουργίας Σταύρου Κοντονή για την τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου Αθηνών».

