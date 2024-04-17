Νέα σύλληψη έγινε στη βόρεια Ελλάδα για τηλεφωνική απάτη με το πρόσχημα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Μία αλλοδαπή συνελήφθη, όταν παρέλαβε από παθούσα 12.300 ευρώ, χρηματικό ποσό το οποίο δήθεν προοριζόταν για το χειρουργείο της κόρης της, η οποία υποτίθεται ότι είχε τραυματιστεί σε τροχαίο.

Η απάτη τελέστηκε σε περιοχή του Κιλκίς, με τους αστυνομικούς του Γραφείου Ασφάλειας του ΑΤ Παιονίας να εντοπίζουν την εμπλεκόμενη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όπου την συνέλαβαν, κατάσχοντας και τα χρήματα.

Από την Αστυνομία συνεχίζονται οι έρευνες για τους συνεργούς της και τυχόν εμπλοκή τους σε παρόμοιες απάτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

