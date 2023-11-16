Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, βρίσκεται ζευγάρι από τη Λαμία που φέρεται να εμπλέκεται στην απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας την περασμένη εβδομάδα.

Πίσω από την καλοστημένη απάτη με το τροχαίο ατύχημα και την ανάγκη βοήθειας συγγενικού προσώπου, στην οποία έπεσε θύμα η ηλικιωμένη γυναίκα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 46χρονη, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ήταν εκείνη που μάζεψε τη σακούλα που της πέταξε η ηλικιωμένη από το μπαλκόνι.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 54χρονος σύζυγός της καθώς μαζί μετέφεραν το χρηματικό ποσό στην Αθήνα τα οποία και παρέδωσαν σε έτερη γυναίκα συνεργό. Ο 54χρονος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι πίστευε ότι ενεργούσε για λογαριασμό νόμιμης εταιρίας από τη Βουλγαρία, για την οποία θα πραγματοποιούσε εισπράξεις η σύζυγός του έναντι σταθερής αμοιβής.

Το ζευγάρι θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας προκειμένου να απολογηθεί, ενώ η έρευνα από την ΥΑ Λαμίας συνεχίζεται.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΓΕΠΑΔ Στερεάς Ελλάδας:

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, στο πλαίσιο μεθοδικής έρευνας, εξιχνιάσθηκε άμεσα υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης, η οποία διαπράχθηκε πρωινές ώρες της 11-11-2023 στη Λαμία.

Για την υπόθεση αυτή, ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα, άντρας – γυναίκα, μέλη εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, χθες (15-11-2023) στην περιοχή της Λαμίας και συνελήφθησαν.

Επιπλέον, αναζητούνται δύο ακόμα άτομα, άντρας – γυναίκα, τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων διερευνώνται, συνεργοί των συλληφθέντων, οι οποίοι ανέλαβαν να τηλεφωνήσουν στο υποψήφιο θύμα τους.

Ειδικότερα, οι άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι τον γιατρό και συγγενικό πρόσωπο της ηλικιωμένης αντίστοιχα, της τηλεφώνησαν και με το πρόσχημα ότι το συγγενικό της πρόσωπο είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειαζόταν άμεσης χειρουργικής επέμβασης, απαίτησαν από εκείνη χρηματικό ποσό.

Ακολούθως, εκμεταλλευόμενοι τον αιφνιδιασμό της, την έπεισαν να τοποθετήσει μέσα σε πλαστική σακούλα το χρηματικό ποσό των (8.400) ευρώ και ακολούθως να το απορρίψει από το μπαλκόνι της οικίας της, όπου ανέμενε η συλληφθείσα, η οποία αφού απέσπασε τα χρήματα, στη συνέχεια μαζί με τον συλληφθέντα, τα μετέφεραν σε περιοχή της Αττικής, προκειμένου να τα παραδώσουν στους συνεργούς τους.

Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ενδύματα που φορούσε η γυναίκα, κατά τη διενέργεια της παράνομης πράξης τους, καθώς και χρηματικό ποσό.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διακριβωθεί πλήρως η δράση της εγκληματικής ομάδας, καθώς και όλα τα εμπλεκόμενα μέλη – συνεργοί τους.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

