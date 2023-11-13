Προσποιούμενοι τους συντηρητές ανελκυστήρων επιτήδειοι έκλεψαν από ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη 35.000 ευρώ.

Με την πρόφαση πως υπάρχει διαρροή ρεύματος στην οικοδομή, έπεισαν την 89χρονη να τοποθετήσει τα διαθέσιμα μετρητά της σε σακούλα μέσα στο ψυγείο της κουζίνας της, υπό τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος και πρόκλησης φωτιάς.

Όταν η ηλικιωμένη έλειψε για λίγο από το σημείο, τα χρήματα έκαναν «φτερά» και μαζί με αυτά οι δράστες.

Το ύψος της κλοπής, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η παθούσα, ανήλθε σε 35.000 ευρώ.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομική έρευνα ένας 29χρονος (ημεδαπός) και άγνωστος συνεργός του, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

