kataggelies@skai.gr: Σε απόλυτη εγκατάλειψη το τουριστικό περίπτερο στη λίμνη του Μαραθώνα - Δείτε βίντεο

Σε καταγγελία στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ προέβη ένας κάτοικος του Μαραθώνα σχετικά με το τουριστικό περίπτερο στη λίμνη το οποίο βρίσκεται παρατημένο εδώ και πολλά χρόνια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το κτίριο πλέον δε θυμίζει σε τίποτα τα χρόνια που μεσουρανούσε.

Έχει δημιουργηθεί μία μικρή χωματερή, πολλά τζάμια είναι σπασμένα.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο το '56 ήθελαν να κάνουν ανακαίνιση αλλά δεν κατάφεραν να βγάλουν άδεια επειδη η έκταση βρίσκεται σε δασική περιοχή.

Πηγή: skai.gr

