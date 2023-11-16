Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

kataggelies@skai.gr: Σε απόλυτη εγκατάλειψη το τουριστικό περίπτερο στη λίμνη του Μαραθώνα - Δείτε βίντεο

Το κτίριο πλέον δε θυμίζει σε τίποτα τα χρόνια που μεσουρανούσε

ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Σε καταγγελία στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ προέβη ένας κάτοικος του Μαραθώνα σχετικά με το τουριστικό περίπτερο στη λίμνη το οποίο βρίσκεται παρατημένο εδώ και πολλά χρόνια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το κτίριο πλέον δε θυμίζει σε τίποτα τα χρόνια που μεσουρανούσε.

Έχει δημιουργηθεί μία μικρή χωματερή, πολλά τζάμια είναι σπασμένα.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο το '56 ήθελαν να κάνουν ανακαίνιση αλλά δεν κατάφεραν να βγάλουν άδεια επειδη η έκταση βρίσκεται σε δασική περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: kataggelies@skai.gr λίμνη Μαραθώνας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark