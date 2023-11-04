Δύο άτομα που προσπάθησαν να εξαπατήσουν την ίδια μέρα πέντε γυναίκες στην περιοχή των Σερρών συνέλαβαν αστυνομικοί της τοπικής Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας.

Πρόκειται για 45χρονο άνδρα και 39χρονη γυναίκα, βουλγαρικής υπηκοότητας οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, μαζί με συνεργούς τους, οργανώθηκαν σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τηλεφωνική εξαπάτηση πολιτών.

Συγκεκριμένα, καλούσαν τηλεφωνικά παριστάνοντας του γιατρούς και συγγενικά πρόσωπα πολιτών, τα οποία δήθεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά και ζητούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, για να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Με την παραπάνω μέθοδο ζήτησαν την Πέμπτη το χρηματικό ποσό των 56.000 ευρώ από 48χρονη στις Σέρρες, όμως εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άμεσα από τους αστυνομικούς.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι την ίδια ημέρα είχαν προσπαθήσει να εξαπατήσουν ακόμη τέσσερις γυναίκες, ηλικίας 60 έως 91 ετών, στις Σέρρες, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών, αλλά και για τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

