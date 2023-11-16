Αχιλλοπούλειο: Έκλεψαν κινητό, laptop και χρήματα από την Καρδιολογική και την Παθολογική Κλινική

“Ποντικός” ή “ποντικοί” εισέβαλαν χθες τα ξημερώματα στο Νοσοκομείο Βόλου και σήκωσαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό αλλά και χρήματα.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, ο γιατρός που εφημέρευσε στην Καρδιολογική Κλινική κλήθηκε να κατέβει στα Επείγοντα για περιστατικό. Δεν κλείδωσε την πόρτα του εφημερίου του και όταν επέστρεψε είδε ότι το Laptop του είχε γίνει καπνός, ενώ και τα προσωπικά του πράγματα ήταν άνω κάτω.

Την ίδια στιγμή ενημερώθηκε ότι και στην Παθολογική Κλινική υπήρξε παρόμοιο περιστατικό, καθώς ο επιτήδειος ή οι επιτήδειοι άρπαξαν από γιατρό το κινητό του τηλέφωνο αλλά και από συνοδό ασθενούς το ποσό των 350 ευρώ.

Αμέσως οι παθόντες κάλεσαν την Αστυνομία, που έφτασε στο σημείο.

Σημειώνεται ότι τα περιστατικά έλαβαν χώρα σήμερα τα ξημερώματα.

