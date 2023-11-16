Πάτρα: Μεθυσμένος οδηγός τράκτορα σκόρπιζε τον τρόμο στους δρόμους

Μεθυσμένος οδηγός τράκτορα σκόρπισε τον τρόμο αργά το απόγευμα της Τετάρτης στην Πάτρα.

Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε πρατήριο καυσίμων επί της οδού Κανελλοπούλου. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο και κινήθηκε στους δρόμους της πόλης οδηγώντας επικίνδυνα. Η τρελή πορεία, σταμάτησε όταν έπεσε και σε ένα ακόμη όχημα.

Το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε από πολίτες για την τρελή πορεία του οχήματος και κινητοποίησε όλες τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο κέντρο της Πάτρας.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να εγκλωβίσουν τον οδηγό και τον τράκτορα στη συμβολή των οδών Όθωνος Αμαλίας και Κολοκοτρώνη.

Ο Έλληνας οδηγός συνελήφθη ενώ σύμφωνα με το tempo24.news ήταν σε κατάσταση μέθηςμε άγριες διαθέσεις απέναντι στους αστυνομικούς.

Οδηγήθηκε στην Τροχαία όπου του επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο, ενώ ο τράκτορας ακινητοποιήθηκε.

