Άγρια συμπλοκή μεταξύ φοιτητών σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πανεπιστημίου, στη διάρκεια της προσυγκέντρωσης φοιτητικών μπλοκ από όλη την Ελλάδα εν όψει του πανελλαδικού φοιτητικού συλλαλητηρίου κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων.

Από τα επεισόδια τραυματίσθηκαν οκτώ άτομα που μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και διασώστες του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή σημειώθηκε για το ποιο φοιτητικό μπλοκ θα τεθεί στην κεφαλή της πορείας.

Η οδός Πανεπιστημίου έκλεισε από νωρίς καθώς ομάδες φοιτητών έφταναν από όλη την Ελλάδα.

Στο συλλαλητήριο θα συμμετάσχουν 150 φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, εργαζόμενοι σε ΑΕΙ και μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό).

Κλειστοί δρόμοι

Λόγω της συγκέντρωσης η αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Αυτή την ώρα:

Κλειστή η Πανεπιστημίου

Μποτιλιάρισμα στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Βασιλίσσης Σοφίας

Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας από Ιπποκράτους προς Πατησίων

Πηγή: skai.gr

