SOS εκπέμπει ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών για σχεδόν 500 ζώα (200 άλογα, 200 γάτες και δεκάδες σκύλους), καθώς μετά το κλείσιμο του Ιππόδρομου Αθηνών στις 30 Ιανουαρίου κινδυνεύουν.

Επιπλέον σοβαρό πρόβλημα είναι η κλινική του Ιπποδρόμου, η οποία μέχρι τώρα εξυπηρετούσε και διέσωζε ιπποειδή από την κεντρική και νότια Ελλάδα. Το κλείσιμό της αποτελεί τεράστιο πλήγμα τονίζεται από τον Σύλλογο που έχει αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στο Facebook.

Η ανακοίνωση αναλυτικά

«Όλοι έχουμε πληροφορηθεί για τα πρόσφατα γεγονότα στον Ιππόδρομο Αθηνών, όπου με ανακοίνωση της Ιπποδρομίες Α.Ε. ανακοινώθηκε το κλείσιμο του ιπποδρόμου με ημερομηνία εκκένωσης τις 4 Μαρτίου 2024. Δυστυχώς, χωρίς κανένα σχέδιο εκκένωσης, υπάρχει ο κίνδυνος για άλλη μια φορά να πάθουν κακό τα ζώα, τα οποία πραγματικά είναι τα μόνα που δεν φταίνε ποτέ.

Πρόκειται για περίπου 200 άλογα, 60 σκύλους της Dogs Voice που έχουν διασωθεί, 200 αδέσποτες γάτες και κάποια αδέσποτα σκυλιά που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις εδώ και χρόνια. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πιέσουμε την κυβέρνηση για μια σημαντική παράταση του χρόνου, ώστε τα ζώα να μεταφερθούν με ασφάλεια, τηρώντας τους κανόνες ευζωίας. Οι γρήγορες και πρόχειρες ενέργειες μόνο σε βάρος αυτών των ζώων μπορούν να αποβούν.

Επιπλέον σοβαρό πρόβλημα είναι η κλινική του Ιπποδρόμου, η οποία μέχρι τώρα εξυπηρετούσε και διέσωζε ιπποειδή από την κεντρική και νότια Ελλάδα. Το κλείσιμό της αποτελεί τεράστιο πλήγμα, καθώς η μοναδική κλινική χειρουργικής ιπποειδών βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο σύλλογός μας έχει στείλει επιστολή σε όλα τα υπουργεία για παράταση της απόφασης και ελπίζουμε ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν κατανόηση. Εν αναμονή των εξελίξεων, ας ενωθούμε για την προστασία των ζώων!»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.