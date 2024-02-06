Λογαριασμός
Πανελλαδικό φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου

Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια

Φοιτητές

Πανελλαδικό συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές στην Αθήνα την Πέμπτη στις 12 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε στάση εργασίας από τις 11.00 πμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου και καλεί σε συμμετοχή στη φοιτητική κινητοποίηση.

Την ώρα του συλλαλητηρίου θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
 

