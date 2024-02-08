Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στο Σύνταγμα έφτασε η πορεία χιλιάδων μαθητών και φοιτητών από όλη την Ελλάδα, που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στα Προπύλαια για το πανελλαδικό συλλαλητήριο κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Λίγο πριν τις 16.00 η πορεία ολοκληρώθηκε.

Στην πορεία υπολογίζεται ότι συμμετείχαν περισσότερα από 15.000 άτομα. Ήρθαν φοιτητές από τη Θεσσαλία, την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο συλλαλητήριο δήλωσαν συμμετοχή 150 φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, εργαζόμενοι σε ΑΕΙ και μέλη ΔΕΠ.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί συμπλοκή μεταξύ φοιτητών με οκτώ τραυματίες για το ποιο μπλοκ θα τεθεί στην κεφαλή της πορείας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό.

Η αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.