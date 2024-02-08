Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στο συλλαλητήριο κατά των μη κρατικών ΑΕΙ - Ολοκληρώθηκε η πορεία στο Σύνταγμα

Έφτασε στο Σύνταγμα η πορεία - Υπολογίζεται ότι συμμετείχαν περισσότερα από 15.000 άτομα - Ήρθαν φοιτητές από τη Θεσσαλία, την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη 

UPDATE: 16:00
συλλαλητήριο

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στο Σύνταγμα έφτασε η πορεία χιλιάδων μαθητών και φοιτητών από όλη την Ελλάδα, που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στα Προπύλαια για το πανελλαδικό συλλαλητήριο  κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Λίγο πριν τις 16.00 η πορεία ολοκληρώθηκε.

Στην πορεία υπολογίζεται ότι συμμετείχαν περισσότερα από 15.000 άτομα. Ήρθαν φοιτητές από τη Θεσσαλία, την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη.

συλλαλητήριο

συλλαλητήριο

Στο συλλαλητήριο δήλωσαν συμμετοχή 150 φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, εργαζόμενοι σε ΑΕΙ και μέλη ΔΕΠ.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί συμπλοκή μεταξύ φοιτητών με οκτώ τραυματίες για το ποιο μπλοκ θα τεθεί στην κεφαλή της πορείας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό.

Η αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: συλλαλητήριο φοιτητές μη κρατικά πανεπιστήμια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark