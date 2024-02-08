Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός μετά από φωτιά σε μονοκατοικία στη Χαλάστρα

Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας, ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε στις 2 τα ξημερώματα σε ισόγεια μονοκατοικία, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Ένας ακόμη ένοικος κατάφερε να βγει εγκαίρως από το φλεγόμενο σπίτι και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ τα αίτια της φωτιάς ερευνώναι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

