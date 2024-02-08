Λογαριασμός
Σε ποιους δρόμους θα βρείτε μεγάλες καθυστερήσεις

Ποιους δρόμους να αποφύγετε

UPDATE: 09:45
μποτιλιάρισμα

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Οι δυσκολότεροι δρόμοι αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο είναι: 

  • η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας προς Κόμβο Ηρακλείου
  • η άνοδος της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νεά Χαλκηδόνα
  • τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα
  • ο Σκαραμαγκάς
  • ο ανοδικός άξονας Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου
  • Κλειστή η λεωφόρος Πανεπιστημίου στο ύψος της Αμερικής
  • Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Βασιλίσσης Αμαλίας - Πανεπιστημίου
  • Στην Βασιλίσσης Σοφίας από το Χίλτον προς τη Βουλή
  • Στην Σταδίου
