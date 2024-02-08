Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Οι δυσκολότεροι δρόμοι αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο είναι:
- η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας προς Κόμβο Ηρακλείου
- η άνοδος της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νεά Χαλκηδόνα
- τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα
- ο Σκαραμαγκάς
- ο ανοδικός άξονας Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου
- Κλειστή η λεωφόρος Πανεπιστημίου στο ύψος της Αμερικής
- Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Βασιλίσσης Αμαλίας - Πανεπιστημίου
- Στην Βασιλίσσης Σοφίας από το Χίλτον προς τη Βουλή
- Στην Σταδίου
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.