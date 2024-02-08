Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Οι δυσκολότεροι δρόμοι αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο είναι:

η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας προς Κόμβο Ηρακλείου

η άνοδος της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νεά Χαλκηδόνα

τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα

ο Σκαραμαγκάς

ο ανοδικός άξονας Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου

Κλειστή η λεωφόρος Πανεπιστημίου στο ύψος της Αμερικής

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Βασιλίσσης Αμαλίας - Πανεπιστημίου

Στην Βασιλίσσης Σοφίας από το Χίλτον προς τη Βουλή

Στην Σταδίου

Πηγή: skai.gr

