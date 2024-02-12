Κορυφώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα, Δευτέρα οι αγρότες σε όλη τη χώρα μόλις ένα 24ωρο από την συνάντηση που θα έχει η επιτροπή με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συλλαλητήριο στα Φάρσαλα

Μεγάλο συλλαλητήριο πραγματοποίησαν οι αγρότες στην πόλη των Φαρσάλων και του μπλόκου Ε65 της Καρδίτσας.

Καλούνται «όλοι οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, φορείς αλλά και απλοί πολίτες της επαρχίας να παρευρεθούν και να συμπαρασταθούν στα δίκαια αιτήματα που βάζουν οι αγρότες για την επιβίωση του πρωτογενή τομέα».

Περίπου 100 τρακτέρ έκαναν δυναμική είσοδο στην πόλη διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο έως την πλατεία με παρατεταμένα κορναρίσματα.

Σύμφωνα με το thessaliatv, οι αγρότες έχυσαν γάλα στην κεντρική πλατεία και έριξαν άχυρα στέλνοντας και ένα μήνυμα ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Στη συνέχεια κατέκλυσαν με τρακτερ την πλατεία μπροστά στο δημαρχείο και κεντρικούς δρόμους των Φαρσάλων

Οι αγρότες αιτούνται από την κυβέρνηση αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, 7 λεπτά την κιλοβατώρα στο ρεύμα, 100% αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και να μην εφαρμοστεί η ΚΑΠ.

Κινητοποιήσεις στο Κιλκίς - Στο τελωνείο των Ευζώνων

Με τα τρακτέρ στους δρόμους έχουν βγει και οι αγρότες του Πολυκάστρου στο Κιλκίς με σκοπό να αποκλείσουν για τέσσερις ώρες τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων για τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα και όχι για τους πολίτες. Οι αγρότες έφτασαν μέχρι ένα σημείο της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ευζώνων πολύ πριν το τελωνείο ωστόσο, συνάντησαν μπλόκο της αστυνομίας. Στη συνέχεια, έκαναν αναστροφή με τα τρακτέρ τους και έφυγαν μέσα από τα χωράφια.

Αυτή την στιγμή βρίσκονται στο τελωνείο των Ευζώνων.

Κοζάνη: Πολιορκία αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας έξω από το κτίριο της Περιφέρειας

Την ίδια ώρα, ρίχνοντας μπάλες με άχυρα, βάζοντας φωτιές και πετώντας λάστιχα στην είσοδο του κτιρίου της Περιφέρειας στη ΖΕΠ, συνέχισαν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες από το μπλόκο των Κοίλων.

Σύμφωνα με το e-ptolemeos, οι αγρότες της περιοχής παραμένουν στην Περιφέρεια αναμένοντας τα αποτελέσματα από την τη συνάντηση της πανελλαδικής αντιπροσωπείας τους με τον Πρωθυπουργό, την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ όπως εξήγησαν δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Δυτικής Μακεδονίας σε αυτήν την συνάντηση καθώς αποφασίστηκε τα ειδικά θέματα της περιοχής να συζητηθούν σε επόμενη συνάντηση.

Όπως τονίζουν οι αγρότες περιμένουν απαντήσεις και από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα αυτές τις ημέρες, ενώ στέλνουν μήνυμα για ακόμα δυναμικότερες κινητοποιήσεις εφόσον δεν λυθούν τα προβλήματά τους.

Παράλληλα στηλιτεύουν το γεγονός πως δεν τους έχει επισκεφθεί κανένας κυβερνητικός Βουλευτής και κανένας Δήμαρχος στα μπλόκα τους, παρότι δηλώνουν παντού ότι τους στηρίζουν. Επίσης κάλεσαν τον απλό κόσμο να σταθεί στο πλευρό τους, καθώς τα προβλήματα της ακρίβειας αφορούν όλη την κοινωνία.

Ιωάννινα: Με τα τρακτέρ... έξω από την εφορία

Παράλληλα, αγρότες από τα Ιωάννινα έχουν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ τους έξω από το κτήριο της Εφορίας επί της οδού Δόμπολης. Παράλληλα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του epirus-tv-news.gr, οι αγρότες θα συγκεντρωθούν και έξω από το κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Επίσης, στο μπλόκο των Μαλγάρων αναμένεται να υπάρχει ένας συμβολικός αποκλεισμός περίπου στις 6 και μισή με 8 το απόγευμα σήμερα.

Οι αγρότες θα προχωρήσουν και σε κλείσιμο του δρόμου Φλώρινας – Θεσσαλονίκης στις 16:00 έως τις 17:00 στο κόμβο του Φιλώτα.

Την ίδια στιγμή, τρακτέρ των αγροτών της Θεσπρωτίας παραμένουν παραταγμένα στην είσοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό.

