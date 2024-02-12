Της Πηνελόπης Γκάλιου

Θέσεις ενόψει της αυριανής τους συνάντησής τους, στις 12 το μεσημέρι, λαμβάνουν κυβέρνηση και αγρότες, επιχειρώντας να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ των δυνατοτήτων της μιας και των αιτημάτων των δεύτερων.

Μία εξίσωση πολυπαραγοντική και για δυνατούς λύτες, καθώς οι αγρότες επιμένουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αν δεν εξασφαλίσουν "περισσότερα" όπως λένε από την κυβέρνηση, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμηνύουν ότι είναι ανοιχτοί στον καλόπιστο διάλογο αλλά οι δυνατότητες δεν είναι ανεξάντλητες.

"Σε κάθε περίπτωση αποτελεί προτεραιότητα για εμάς να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα και το αγροτικό εισόδημα. Και γι'αυτό θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού για να μειώσουμε τους παράγοντες κόστους της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής" ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του εβδομαδιαία ανάρτηση, δύο εικοσιτετράωρα πριν το τετ α τετ με την 15μελή επιτροπή που θα εκπροσωπήσει του αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αυριανές συνομιλίες των δύο πλευρών θα διεξαχθούν υπό την προϋπόθεση των ανοιχτών δρόμων, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να έχει υπογραμμίσει την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης "Την Τρίτη το μεσημέρι θα συναντηθώ με τους εκπροσώπους τους και βεβαίως με την προϋπόθεση ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί. Δεν μπορεί να εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών οπουδήποτε στη χώρα" παρατήρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας τον τόνο ότι το κάλεσμα διαλόγου και συνεννόησης έχει σαφή όρια.

Και τα όρια αυτά εκτός από τους ανοιχτούς δρόμους, περιλαμβάνουν και το σεβασμό στη δημοσιονομική σταθερότητας της χώρας, χωρίς παρεκκλίσεις αλλά τη δίκαιη κατανομή της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία όπως σημείωσε και ο πρωθυπουργός, "είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής".

Με κάθε ευκαιρία άλλωστε, κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τον πρωτογενή τομέα όπως το έπραξε και τα τελευταία 4,5 χρόνια με μία σειρά από παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονότα που θα υπενθυμίσει και θα αναλύσει ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των αγροτών, ξεκαθαρίζοντας όμως, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ρισκάροντας τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση το κύριο επιχείρημα της κυβέρνησης έναντι των αγροτικών κινητοποιήσεων παραμένει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο, ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να καταβληθεί σε δόσεις και όχι εφάπαξ, με πιθανότερο το ενδεχόμενο η πρώτη εξ αυτών να γίνει το συντομότερο δυνατόν, προς ενίσχυση της ρευστότητας των αγροτών.

Οι ίδιες πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει και μία πρόσθετη παρέμβαση για τους πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, η οποία θα σχετίζεται επίσης με το ενεργειακό κόστος, χωρίς να αποκλείεται η παρέμβαση αυτή να αφορά μία επιπλέον μείωση της τιμής του ρεύματος ανά κιλοβατώρα. Μέτρο το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά θα καλυφθεί από πηγές που ήδη έχουν προσδιοριστεί από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Εκτός από τα άμεσα και πυροσβεστικά μέτρα που αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνει επίσης και μεσομακροπρόθεσμες λύσεις, όπως προϊδέασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με δήλωσή του στην Realnews της Κυριακής και αφορούν τροποποιήσεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ώστε η πράσινη μετάβαση να είναι πιο ήπια για τον αγροτικό κόσμο. Στο σχεδιασμό εξετάζονται επίσης, πρόσθετα εργαλεία καταπολέμησης των παράνομων ελληνοποιήσεων, καθώς και η επιτάχυνση σημαντικών έργων υποδομής που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των αγροτών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές πάντως, ο πρωθυπουργός φέρεται έτοιμος να δεσμευτεί έναντι των αγροτών και για επιπλέον μέτρα στήριξης εφόσον το επιτρέψει η συνεπής εκτέλεση του προϋπολογισμού, αλλά αυτό τοποθετείται χρονικά, από τον Σεπτέμβριο και μετά και εφόσον οι ανάγκες των αγροτών τεθούν στο ζύγι των αναγκών και άλλων κοινωνικών ομάδων και επαγγελματικών κλάδων που εγείρουν διεκδικήσεις και αιτήματα.

Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση προσέρχεται στον αυριανό διάλογο με ειλικρινή διάθεση επίλυσης, δηλώνοντας ότι είναι πιστεύει στον ανοιχτό διάλογο με ανοιχτούς δρόμους, και διαμηνύει προς τα μπλόκα των αγροτών πως "αν ακολουθήσουν μια μετριοπαθή γραμμή όπως ακολουθεί και η κυβέρνηση, θα μπορέσουμε να βρούμε ένα αποτέλεσμα".

