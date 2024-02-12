Η έντονη βροχόπτωση και το χαλάζι που έπεσε στην Λήμνο τις πρώτες πρωινές ώρες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στο νησί.

Από το πρωί υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τοι limnosreport.gr, χώρις ρεύμα παραμένει μεγάλο τμήμα του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες πτώσεις κλαδιών έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση κυριώς βόρεια και ανατολικά.

Επίσης στην περιοχή του Εβγατή ξεριζώθηκαν δέντρα κατα μήκος του επαρχιακού δρόμου.

Επιτόπου επιχειρούν συνεργεία του Δήμου Λήμνου.

Τμήμα από το τοιχίο του γηπέδου Ατσικής κατέρρευσε

Παράλληλα, σύμφωνα με το limnosfm100 από τους ισχυρούς ανέμους, δέντρα κόπηκαν στο Πεδινό και στην Ατσική, ένα στέγαστρο στο Πλατύ αποκολλήθηκε ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να παρέμβει προκειμένου να απεγκλωβίσει τέσσερα άτομα στην περιοχή Καραμανλίδικα.

Επίσης, δύο οχήματα καταπλακώθηκαν από πτώση τοιχίο του γηπέδου Ατσικής, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε κλήση και για απάντληση υδάτων από υπόγειο σπιτιού στην περιοχή Παναγία του Τσας.

Πέρα από τα προβλήματα που προκαλεί η ένταση των φαινομένων, την κατάσταση δυσχεραίνει και η ανευθυνότητα συμπολιτών μας, αφού εχθές δυο φωτιές ξεκίνησαν επειδή κάτοικοι των περιοχών θεώρησαν ότι επικρατούσαν ιδανικές συνθήκες για να βάλουν φωτιά!

Η μια φωτιά καταγράφηκε στις 7 η ώρα το απόγευμα, μεταξύ Ατσικής και Δάφνης και η δεύτερη στην περιοχή Μαύρα Αμπέλια, στον Κάσπακα.

Για τα δυο περιστατικά, προανάκριση διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πλημμυρήσαν τάξεις στο Γυμνάσιο Μύρινας

Από την κακοκαιρία νερά μπήκαν και στις τάξης του Γυμνασίου Μύρινας με αποτέλεσμα τα μαθήματα να διακοπούν, με εντολή του Δήμου Λήμνου.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 12/02/24, μετά από εντολή του Δήμου, λόγω δυσμενών συνθηκών, στο Γυμνάσιο Μύρινας διακόπτονται τα μαθήματα. Τα παιδιά από τη Μύρινα αναχώρησαν για τα σπίτια τους. Τα παιδιά από τα χωριά θα παραμείνουν στο σχολείο για λόγους ασφαλείας και παρακαλούνται οι γονείς αν είναι εφικτό να τα παραλάβουν.»

