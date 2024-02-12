Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Τέσσερις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της εισβολής ενόπλου το πρωί σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τη ζωή τους έχασαν από τις σφαίρες του δράστη η ιδιοκτήτρια της εταιρείας ηλικίας 67 ετών, Μαρία Καρνέση, ο γαμπρός της που ήταν συνιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας, Αντώνης Βλασάκης και ο καπετάνιος Ηλίας Κουκουλάρης, ο οποίος -σύμφωνα με μαρτυρία συγγενούς- προσπάθησε να αφοπλίσει τον ένοπλο.

Η Μαρία Καρνέση

Ηλίας Κουκουλάρης, καπετάνιος

Νεκρός επίσης είναι ο δράστης, ο οποίος βρέθηκε με το όπλο δίπλα του στο υπόγειο του κτιρίου από τους αστυνομικούς της ΕΚΑΜ που τον αναζητούσαν.

Ο δράστης ήταν 76χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος είχε απολυθεί πρόσφατα από την εταιρεία, όπως κατέθεσαν άλλοι εργαζόμενοι.

Αυτή την ώρα γίνεται έρευνα από την Ασφάλεια για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο δράστης που οι Έλληνες φώναζαν «Άρη», αλλά κατά πληροφορίες το πραγματικό του όνομα ήταν Ελ Μπουράι, ήταν πρώην εργαζόμενος της εταιρείας που είχε απολυθεί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ήταν για χρόνια επιστάτης στο σπίτι της οικογένειας Καρνέση στους Πεταλιούς.

Ο δράστης μπήκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας από τον χώρο του πάρκινγκ. Πρώτα ανέβηκε στον ημιώροφο όπου πυροβόλησε δύο άτομα και μετά σταμάτησε στον δεύτερο όροφο, όπου πυροβόλησε ένα ακόμη άτομο.

Στην αστυνομία σήμανε συναγερμός στις 10:20 το πρωί της Δευτέρας, όταν υπήρξε τηλεφώνημα για πυροβολισμούς σε ναυτιλιακή εταιρεία στην συμβολή των οδών Αρτεμισίου 2 και Φλέμινγκ στην Γλυφάδα.

Οι άνδρες των ΕΚΑΜ σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ μπήκαν στο ισόγειο του κτιρίου στις 11:15 το πρωί και από εκεί ανέβηκαν στην ταράτσα. Στις έρευνες που πραγματοποίησαν στο κτίριο εντόπισαν στο υπόγειο τη σορό του δράστη και στον ημιώροφο τα τρία θύματά του.

Σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις εργαζομένων ο δράστης μπήκε στο κτίριο με κοντόκανη καραμπίνα. Στη συνέχεια ανέβηκε στους ορόφους της εταιρείας και άρχισε να πυροβολεί. Με το άκουσμα των πυροβολισμών όσοι εργαζόμενοι μπόρεσαν, έτρεξαν να διαφύγουν και βγήκαν έξω.

Σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, ο ένοπλος ήταν επιστάτης σε νησί του ιδιοκτήτη της ναυτιλιακής εταιρείας στους Πεταλιούς Χαλκίδας.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία, ενώ έσπευσαν περιπολικά, ασθενοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής.

Λόγω της επιχείρησης της ΕΛΑΣ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στα ακόλουθα σημεία:

Λ. Ποσειδώνος και πλατεία Φλέμινγκ

Λ. Καραμανλή και Καλυψούς

Αρτεμισίου και Ροντήρη

Βίντεο από την αποχώρηση των ΕΚΑΜ από το σημείο.

Πηγή: skai.gr

