Στο μπλόκο της Λιβαδειάς βρέθηκε σήμερα Παρασκευή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης ο οποίος και συνομίλησε με τους αγρότες οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στις δηλώσεις που έκανε στον Τύπο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε: «Ο διάλογος είναι το καλύτερο συστατικό της επιτυχίας, μέσα από τη συζήτηση πάντοτε λύνονται τα προβλήματα. Βρέθηκα στο μπλόκο της Λιβαδειάς, μίλησα με αγρότες, εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργάνων, δημάρχους και αντιπεριφερειάρχες για κεντρικά και τοπικά ζητήματα. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για μετά τη συνάντηση του συντονιστικού των αγροτών με τον πρωθυπουργό. Εμείς θα μιλήσουμε και με τους τοπικούς αγρότες γιατί υπάρχουν κι άλλα ζητήματα» επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο αγώνας για τον πρωτογενή τομέα είναι συνεχής.

«Είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός στέκονται στο πλευρό των αγροτών βρίσκοντας λύσεις με αξιοπιστία, μεθοδικότητα και σοβαρότητα. Είχαμε έναν πολύ χρήσιμο και ουσιαστικό διάλογο» κατέληξε ο κ.Αυγενάκης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

