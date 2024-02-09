Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα στο συνεδριακό κέντρο στη Σίνδο Θεσσαλονίκης οι αγρότες – εκπρόσωποι από τα μπλόκα όλη της χώρας, κυρίως της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

Η επιτροπή που θα συναντήσει τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη θα απαρτίζεται από 15 μέλη και συγκεκριμένα, 6 από την Μακεδονία, 6 από τη Θεσσαλία, 1 από την Στερεά Ελλάδα και 1 από την Πελοπόννησο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 12:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε νωρίτερα σήμετα στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Τσιόδρας.

Τσιόδρας στον ΣΚΑΪ: «Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση του Μητσοτάκη με τους αγρότες»

Νωρίτερα ο διευθυντής γραφείου τύπου του πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εκπροσώπους αγροτών την Τρίτη το πρωί στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς τη Δευτέρα επιστρέφει από το Βελιγράδι».

«Ο πρωθυπουργός έχει δέιξει ότι είναι πάντα ανοιχτός στον διάλογο, αναμένεται η γνωστοποίηση από πλευράς των αγροτών των 10 εκπροσώπων που θα προσέλθουν στη συνάντηση», πρόσθεσε ο κ. Τσιόδρας. Ερωτηθείς για το τι θα συμβεί ως την Τρίτη που αναμένεται η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες σχετικά με το κλείσιμο των δρόμων ο ίδιος σχολίασε: «Δεν μπορεί το δικαίωμα μιας ομάδας στη διαμαρτυρία να είναι σε βάρος των δικαιωμάτων άλλων ομάδων. Πρέπει οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί, η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο».

«Τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν είναι απεριόριστα, σε μέσο μακροπρόθεσμο επίπεδο μπορούν να εξεταστούν ζητήματα τα οποία αφορούν τους αγρότες πέραν όσων έχουν ανακοινωθεί - και δεν είναι λίγα- αναφέρομαι στις μειώσεις των ΦΠΑ για τα αγροτικά λιπάσματα, ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα κ.α», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

