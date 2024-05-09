Γεραπετρίτης στον ΣΚΑΪ 100,3: Απογοητευτική η μετατροπή σε τζαμί της Μονής της Χώρας - Άκαιρη η επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα

Απογοητευτική εξέλιξη χαρακτήρισε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί, τονίζοντας πάντως ότι δε θα επηρεάσει την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη την Δευτέρα στην Άγκυρα.

Αντίθετα, συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών, θα μας δοθεί η ευκαιρία να θέσουμε το θέμα ενώπιον της τουρκικής ηγεσίας για να αντιληφθούν πόσο μεγάλης σημασίας είναι για ολόκληρη την οικουμένη.

Για τις σχέσεις με την Τουρκιά ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι σημαντικό ότι τον τελευταίο χρόνο δεν έχουμε παραβιάσεις πάνω από τον εναέριο χώρο και παράλληλα στο μεταναστευτικό έχουμε δραματική μείωση στις μεταναστευτικές ροές.

«Έχουμε εδραιώσει κανάλια επικοινωνίας και συζητάμε στο ανώτερο επίπεδο την όποια διαφωνία, πριν προκληθεί κρίση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η κυριαρχία μας δεν είναι ζήτημα διάλογου.

Για την επίσκεψή του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα στην Αθήνα τη χαρακτήρισε άκαιρη πρόσθεσε πάντως ότι δε θα την εμποδίσουμε αλλά θα παρέχουμε την ασφάλεια που απαιτείται.

Επισήμανε ταυτόχρονα ότι το ζήτημα με τον Φρέντη Μπελέρη και της διαχείρισης που έτυχε, συνδέεται με το κατά πόσο το ευρωπαϊκό κεκτημένο βρίσκεται σε συμπόρευση με το τι συμβαίνει στην Αλβανία.

Για το αποτέλεσμα των εκλογών στην Βόρεια Μακεδονία με την συντριπτική νίκη του VMRO και την ιστορική ήττα των σοσιαλδημοκρατών, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια.

«Ευελπιστώ ότι δε θα υπάρχει αλλαγή στην εξωτερική πολιτική. Πρέπει να υπάρχει πίστη εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών και συμπλήρωσε με νόημα ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας περνά μέσα από την τήρηση της συμφωνίας των Πρεσπών.

