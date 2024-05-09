Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συνάντηση με αντιπρυτάνεις ορισμένων εκ των κορυφαίων βρετανικών πανεπιστημίων έχει εντός της ημέρας ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ, ώστε να τονίσει την ανάγκη πάταξης φαινομένων αντισημιτισμού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Η πρωτοβουλία του κ. Σούνακ έρχεται ενώ έχουν αρχίσει να στήνονται σκηνές από φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές και ακτιβιστές έξω από βρετανικά πανεπιστήμια, όπως του Κέμπριτζ.

Αν και αυτού του τύπου η διαμαρτυρία για τον πόλεμο στη Γάζα ακόμα αφορά λίγα πανεπιστήμια στο Ην. Βασίλειο, η Ένωση Εβραίων Φοιτητών καταγγέλλει ότι δημιουργείται «εχθρική και τοξική ατμόσφαιρα για τους Εβραίους φοιτητές».

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο πρωθυπουργός Σούνακ θα ζητήσει να διασφαλιστεί η επίδειξη «μηδενικής ανοχής» σε φαινόμενα αντισημιτισμού.

«Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι χώροι σχολαστικού διαλόγου, αλλά επίσης προπύργια ανεκτικότητας και σεβασμού έναντι κάθε μέλους της κοινότητάς τους. Μια ηχηρή μειοψηφία φοιτητών στους πανεπιστημιακούς χώρους διαταράσσουν τις ζωές και τις σπουδές των συμφοιτητών τους και σε κάποιες περιπτώσεις καλλιεργούν ξεκάθαρη παρενόχληση και αντισημιτικές προσβολές. Αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Ρίσι Σούνακ πριν τη συνάντηση.

Πηγή: skai.gr

