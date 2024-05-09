Με πενταψήφιο νούμερο - κοντά 12.000 ευρώ - ανά τετραγωνικό μέτρο, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες μία από τις υψηλότερες σε αξία αγοραπωλησίες κατοικιών στη Θεσσαλονίκη.

Διαμέρισμα επιφάνειας άνω των 210 τ.μ. που βρίσκεται στο κέντρο της συμπρωτεύουσας κι έχει θέα στο Θερμαϊκό, πουλήθηκε έναντι 2,6 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας στην πράξη το υψηλό ενδιαφέρον για ακίνητα υψηλών προδιαγραφών στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Σύμφωνα με το Thestival, ο νέος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είναι κάτοικος εξωτερικού.

Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της αγοραπωλησίας αποτελεί το γεγονός ότι η συμφωνία έγινε με… συνοπτικές διαδικασίες αφού το ακίνητο «έκλεισε» σε διάστημα μικρότερο της εβδομάδας από την στιγμή που βγήκε στην αγορά από γνωστή εταιρεία κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

Και πράγματι, με βάση τα στοιχεία της εταιρείας, καταγράφεται το τελευταίο διάστημα γενικότερα στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας σημαντική αύξηση στη ζήτηση, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό με «πρωταγωνίστριες» της γερμανόφωνες αγορές, αλλά και αρκετούς Βαλκάνιους με πρώτους τους Βούλγαρους.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές, με βάση τα στοιχεία από τη βάση δεδομένων της εταιρείας, υψηλότερη είναι η ζήτηση σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση, που βρίσκονται κοντά στους νέους σταθμούς του μετρό και εκεί παρατηρείται και η μεγαλύτερη αύξηση της τάξεως του 10%.

Aπό πλευράς του εγχώριου κοινού, στις βασικές ζητήσεις των Ελλήνων υποψήφιων αγοραστών είναι κυρίως οι νέες κατασκευές, εύκολα προσβάσιμες σε μέσα μεταφοράς, με περισσότερες ανέσεις και δωμάτια.

Ως προς τα επίπεδα των τιμών στη συμπρωτεύουσα, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, υπάρχει τώρα μία σταθερότητα με ανοδική όμως τάση, η οποία καταγράφεται σε συγκεκριμένες περιοχές, εκεί όπου παρατηρείται και έντονη ανοικοδόμηση νέων κατασκευών.

Η Θέρμη ξεχωρίζει με έντονη αύξηση τιμών στο +20%, ενώ είναι αρκετά έντονη η αύξηση στις τιμές των ανατολικών προαστίων Θερμαϊκού και στο β’ διαμέρισμα (Βαρδάρης).

Η ανάλυση της Engel & Völkers καταγράφει επίσης αύξηση συναλλαγών στον δήμο Θεσσαλονίκης, κυρίως στο πρώτο διαμέρισμα, στο ιστορικό κέντρο και τις περιοχές Τούμπας – Καλαμάριας – Θέρμης, με αρκετές νέες κατασκευές στον Εύοσμο όπου οι τιμές φτάνουν σήμερα αισίως τα 1.950 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

