Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο δεύτερος κατηγορούμενος για την επίθεση εναντίον του 23χρονου φοιτητή

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται το δεύτερο άτομο που κατηγορείται μαζί με τον 25χρονο τράπερ για την επίθεση εναντίον του 23χρονου φοιτητή, τον προηγούμενο μήνα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, από κοινού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι προσήλθε το πρωί αυτοβούλως στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και ακολούθησε η σύλληψή του, σε εκτέλεση του εντάλματος. Αυτή την ώρα κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου και τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο 25χρονος συγκατηγορούμενός του έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.

Την ίδια ώρα, ο 23χρονος φοιτητής εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με το περιβάλλον του, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, με τους γιατρούς να είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι.

