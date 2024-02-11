«Στο τραπέζι» τα αιτήματα των αγροτών: Νωρίτερα και σε δόσεις η επιστροφή του ΕΦΚ

Με τη φράση ότι η κυβέρνηση θα ξύσει τον πάτο του βαρελιού για να εξανλτήσει κάθε περιθώριο περαιτέρω στήριξης των αγροτών ο Κυριάκος Μητστάκης δίνει το στίγμα των προθέσεών του ενόψει της κρισιμης συνάντησης με τους εκπροσώπους των αγορτών μεθαύριο.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα κι έτσι μεθαύριο στο Μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρηθεί να βρεθεί μια λύση σε μια εξαιρετικά απαιτητική άσκηση ισορροπίας μεταξύ του «θέλουμε περισσότερα αλλιώς προχωράμε σε γενικευμένο αποκλεισμό των δρόμων» και του «θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού αλλά τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν είναι ανεξάντλητα.

Σε κάθε περίπτωση το «αντίβαρο» του πρωθυπουργού στα αγροτικά μπλόκα αναμένεται να είναι η επιστροφή των 82 εκατομμυρίων ευρώ του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ ωστόσο η επιστροφή θα γίνει σε λίγες δόσεις με την πρώτη να δίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει «στη φαρέτρα» του μια επιπρόσθετη στοχευμένη παρέμβαση για τους πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας που θα αφορά μια πιο μεγάλη μείωση στην τιμή του ρεύματος ανά κιλοβατόρα.

Οι ίδιες πληροφορίες συνοψίζουν πως η παρέμβαση αυτή δεν θα καλυφθεί από τον κρατικό προυπολογισμό αλλά από άλλες πηγές που ήδη έχουν διερευνηθεί και εντοπιστεί από το οικονομικό επιτελείο.

Φυσικά στην ατζέντα, όπως έχει ήδη προιδεάσει ο πρωθυπουργός, υφίστανται μεσομακροπρόθεσμα μέτρα που θα σχετίζονται με την τροποποίηση της κοινής αγροτικής πολιτικής για να είναι πιο ήπια η «πράσινη μετάβαση» αλλά και επιτάχυνση έργων για να διεκολύνουν την καθημερινότητα αγροτών και κτηνοτρόφων.

Όπως φαίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έτοιμος να δεσμευτεί ενώπιον της δεκαπενταμελούς επιτροπής των αγροτικών μπλόκων ότι εφόσον η εκτέλεση του προυπολογισμού είναι αυτή που πρέπει θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα, πάντα στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι εφόσον ο διάλογος κινηθεί στο πλαίσιο του ρεαλισμού, της ειλικρίνειας και της μετριοπάθειας τότε θα καταστεί εφικτό να βρεθεί κοινός τόπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

