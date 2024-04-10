Η Ελλάδα (κοντά στην Αλεξανδρούπολη) επλήγη από τη μεγαλύτερη μεμονωμένη πυρκαγιά που έχει σημειωθεί στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1980, αναφέρει έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται ότι η κλιματική αλλαγή έχει ως συνέπεια όλο και συχνότερη την εκδήλωση πυρκαγιών.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι έκταση διπλάσια από το Λουξεμβούργο και συγκεκριμένα πάνω από μισό εκατομμύριο εκτάρια (504.002) κάηκε από τις πυρκαγιές το 2023, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Όλο και συχνότερες οι πυρκαγιές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής

Η έκθεση δείχνει ότι οι πυρκαγιές εντάθηκαν το καλοκαίρι του 2023, επηρεάζοντας κυρίως την περιοχή της Μεσογείου, με την Ελλάδα (κοντά στην Αλεξανδρούπολη) να υφίσταται τη μεγαλύτερη μεμονωμένη πυρκαγιά που έχει σημειωθεί στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1980. Η κλιματική αλλαγή κάνει τις πυρκαγιές όλο και πιο συχνές, κάτι που θα χειροτερέψει, όπως υπογραμμίζει η ευρωπαϊκή έκθεση αξιολόγησης του κλιματικού κινδύνου, που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο. Οι πυρκαγιές πλήττουν όλο και περισσότερο περιοχές που δεν θεωρούνταν επιρρεπείς σε πυρκαγιές, στο παρελθόν.

Επιπλέον, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους πρώτους τρεις μήνες του 2024 δείχνουν σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο αριθμό πυρκαγιών, αν και αυτές δεν είχαν σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις.

Η ανάλυση ανά τύπο βλάστησης για το 2023 αποκαλύπτει ότι το 37% της συνολικής καμένης έκτασης καλυπτόταν από θάμνους και σκληρόφυλλη βλάστηση, χαρακτηριζόμενη από σκληρά, πυκνά φύλλα και προσαρμοσμένα σε παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, ενώ το 26% (120.000 εκτάρια) ήταν δάση. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πυρκαγιές προκάλεσαν σοβαρή ζημιά στο περιβάλλον, παράγοντας περίπου 20 μεγατόνους (Mt) εκπομπών CO2, που ισοδυναμούν με σχεδόν το ένα τρίτο όλων των εκπομπών από τη διεθνή αεροπορία στην ΕΕ σε ένα χρόνο. Τα τρία χειρότερα χρόνια σε αυτόν τον αιώνα από την έκταση της καμένης έκτασης που χαρτογραφήθηκε από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS) ήταν το 2017 (988.427 εκτάρια), το 2022 (837.212 εκτάρια) και το 2007 (588.388 εκτάρια). Η τελική έκθεση του 2023, η οποία ενσωματώνει τις εθνικές συνεισφορές, πρόκειται να δημοσιευθεί το φθινόπωρο.

Η Επιτροπή δημοσίευσε τον Μάρτιο του 2024 ανακοίνωση για την οικοδόμηση της κλιματικής ανθεκτικότητας στην ΕΕ και την αποτελεσματική διαχείριση των κλιματικών κινδύνων. Ως μέρος της άμεσης δράσης, τα μέτρα απαιτούν ενισχυμένη πρόληψη, συμπεριλαμβανομένων λύσεων που βασίζονται στη φύση, καλύτερη ετοιμότητα χάρη στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και στα αποτελεσματικά μέσα πυρόσβεσης που διατίθενται μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (UCPM).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

