Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Μορφή «χιονοστιβάδας» έχουν πάρει οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, καθώς από 1η έως 9 Απριλίου, έγιναν 852 καταγγελίες στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας, ενώ οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες σε 617 άτομα.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο οι καταγγελίες έφτασαν τις 141, ενώ οι συλλήψεις τις 73. Από τις 73, οι 28 συλλήψεις έγιναν στην Αττική. Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές 5 θύματα ζήτησαν να μεταφερθούν σε δομές, καθώς εξέφρασαν φόβο για τη ζωή τους.

Πάνω από 140 περιστατικά το τελευταίο 24ωρο

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες καταγράφηκαν 141 περιστατικά και έγιναν 73 συλλήψεις.

Μάλιστα 5 θύματα ζήτησαν να διαμείνουν σε δομή.

Υπενθυμίζεται, ότι από το Σάββατο μέχρι και τη Δευτέρα κατεγράφησαν συνολικά 9 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και με 11 άτομα -στην πλειοψηφία τους άνδρες- να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς σε περιοχές της Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.

Στο Αίγιο, άνδρας καταγγέλθηκε από τη σύντροφό του για πρόκληση σωματικής βλάβης, χτυπώντας τη στο κεφάλι με οικιακό σίδερο.

Στο Αιτωλικό, οι αστυνομικοί μετά από καταγγελία γυναίκας για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά του συζύγου της, του πέρασαν χειροπέδες.

Στη Ναύπακτο, συνελήφθη αλλοδαπός, η σύζυγος του οποίου υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του για εξύβριση, ενδοοικογενειακή βία, απόπειρα ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακή απειλή, σε περιοχή του Αντιρρίου.

