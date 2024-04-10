Ένα ακόμα ηχητικό ντοκουμέντο από το τηλεφώνημα της 28χρονης Κυριακής στην Αμεση Δράση, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ελάχιστα λεπτά πριν την δολοφονία της έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο απόσπασμα ακούγεται να μιλάει ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης με την άτυχη κοπέλα και – ενώ ακούει την στιγμή της δολοφονίας, την φωνή του δράστη και τον κόσμο που φώναζε «την σκότωσε», – φαίνεται να μην έχει καταλάβει ακόμα τι έχει συμβεί – ποιος μαχαίρωσε ποιον.

Θεωρούσε μάλιστα ότι ο 39χρονος είχε μαχαιρώσει τον φίλο της Κυριακής, που συνόδευε την άτυχη κοπέλα στο αστυνομικό τμήμα.

Μάλιστα, φωνάζει και σε έναν συνάδελφό του να έρθει να ακούσει και αυτός τα όσα δραματικά διαδραματίζονται.

«Έχω πάθει σοκ. Αν θες έλα να ακούσεις, το ακούω live» ακούγεται να λέει

Στη συνέχεια ακούγεται να ρωτάει αν η κοπέλα τον ακούει ακόμα και μετά τη δολοφονία της!

Τηλεφωνητής Άμεσης Δράσης: Με ακούτε;

Στη συνέχεια, ακούγεται να περιγράφει σε συναδέλφους του: «Πήγε ο φίλος της να την προστατεύσει από τον πρώην σύντροφό της κι έφαγε τις μαχαιριές»!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.