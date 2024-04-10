Δεν χρεοκόπησαν την Ελλάδα οι Ολυμπιακοί Αγώνες τόνισε η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, μιλώντας από το βήμα του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών για τη σημασία και την κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στη σύγχρονη Ελλάδα. Όπως επισήμανε, «κάναμε αυτό που δεν περίμενε κανείς ξένος, αλλά ούτε εμείς οι ίδιοι και τελικά πετύχαμε».

«Όλα αυτά τα χρόνια συναντώ ανθρώπους και μου λένε για το 2004 : ‘’Ήμουν και εγώ εκεί’’, με καμάρι, περηφάνια και συγκίνηση. Πρέπει να πάμε πέρα, όμως, από τη συγκίνηση. Η Ελλάδα πρώτον διεκδικούσε για δεύτερη φορά σε 10 χρόνια και έπρεπε να αλλάξουμε τη βάση της διεκδίκησης και την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Δεν τους διεκδικούσαμε με κληρονομικό δικαίωμα, αλλά με βάση το ότι θα διοργανώσουμε τους καλύτερους Αγώνες. Δεν μας πίστευαν, δεν ήταν εύκολο να τους πείσουμε, αλλά τους πείσαμε. Δεύτερον, η Ελλάδα ήταν η μικρότερη χώρα που ανέλαβε να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες και πέτυχε. Άφησε ένα manual οργανωτικής αριστείας, καλής λειτουργίας, συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, το οποίο δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητο. Και τρίτον, οι αγώνες πέτυχαν γιατί έγιναν εθνική υπόθεση, στοίχημα κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Αν δεν ήταν εκείνοι, δεν θα φτάναμε ούτε στην τελετή έναρξης».

Απαντώντας στον συντονιστή του πάνελ, δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ και των Νέων Παύλο Τσίμα, για το αν οι αγώνες συνέβαλαν στη μετέπειτα οικονομική κρίση, η Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη είπε ο προϋπολογισμός για τους Αγώνες ήταν 2 δισ, 98 εκατ. 400.000 ευρώ. Επιστρέψαμε στο κράτος και 130,6 εκατ. ευρώ πλεόνασμα. Αυτό που δεν γνωρίζετε ήταν ότι σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ήταν οι δεύτεροι φθηνότεροι Αγώνες μετά του Λος Άντζελες το 1932. Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το συνολικό κόστος των Υποδομών και των Έργων που είχε αναλάβει το ελληνικό κράτος, το ΙΟΒΕ έκανε έρευνα το 2015 και διαπίστωσε ότι για το διάστημα 2000 - 2010 δαπανήθηκαν 6,5 δισ. για Ολυμπιακά Έργα, ενώ το 2004 μόνο, 2,5% προστέθηκε στο ΑΕΠ, ο κράτος είχε 2,9 δισ. ευρώ έσοδα από φόρους κλπ, χωρίς να υπολογίσουμε τα έσοδα από τον τουρισμό. Δεν χρεοκόπησαν την Ελλάδα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι αριθμοί μιλάνε, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Είκοσι χρόνια μετά, συμπλήρωσε ότι ποτέ δεν είναι αργά για την αξιοποίηση της Ολυμπιακής Κληρονομιάς, των υποδομών, της τεχνογνωσίας, των χιλιάδων ανθρώπων που εκπαιδεύτηκαν. «Η Ελλάδα ξαναμπήκε στο χάρτη όταν έκανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες» σημείωσε από το βήμα του συνεδρίου προσθέτοντας ότι αν δεν ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν θα ολοκληρώνονταν στην ώρα τους βασικά έργα υποδομών. «Φανταστείτε τη ζωή μας χωρίς να είχαν γίνει αυτά τα έργα, ενώ ωφελήθηκε πολύ και η ελληνική οικονομία. Για μένα όμως έχει πιο μεγάλη αξία η εικόνα που απέκτησαν για τη χώρα, Έλληνες και ξένοι. Αυτό δεν έχει εξατμιστεί, όσα και να πέρασε η Ελλάδα» κατέληξε η επικεφαλής του Αθήνα 2004.

