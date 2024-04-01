Με παρόντα στο εδώλιο τον πατέρα Αντώνιο ξεκίνησε και διακόπηκε για την Πέμπτη 4 Απριλίου ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου, η δίκη του ιδρυτή του ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου και επτά εργαζομένων, για περιστατικά ξυλοδαρμών και βάναυσων συμπεριφορών σε βάρος παιδιών φιλοξενούμενων σε δομές.

Η υπόθεση φθάνει, μετά από δύο αναβολές,στην Δικαιοσύνη μετά από έρευνα της εισαγγελίας Ανηλίκων,με αφορμή καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση που αποτελούν άλλη δικογραφία , ενώ σε βάρος του κληρικού εκκρεμεί και δικογραφία για κακουργηματικες πράξεις που αφορούν την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού.

Στο κατηγορητήριο της υπόθεσης, που αφορά το χρονικό διάστημα 2018 έως και τον Αύγουστο του 2022, περιλαμβάνονται κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή που βαρύνουν τους εργαζόμενους ενώ στον πατέρα Αντώνιο αποδίδεται η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στα παραπάνω αδικήματα.

Σύμφωνα με την κατηγορία,ο κληρικός γνώριζε ή και υπαγόρευε τις επίδικες συμπεριφορές ως μεθόδους τιμωρίας σε βάρος ανηλίκων παιδιών.

Οι πράξεις που περιλαμβάνονται στην δικογραφία φέρονται να έχουν τελεστεί στις δομές της Αθήνας, του Βόλου, της Χίου και της Καλαμάτας.

Η δίκη ,που αναμένεται να διαρκέσει, διακόπηκε στο πρόσωπο συνηγόρου του ιερωμένου, για λόγους υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

