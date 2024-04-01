Με την πιστοποίηση των Αρχαιολογικών Μουσείων της Ηπείρου -'Αρτας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Νικόπολης-, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του 2021, ολοκληρώθηκε η πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης των κρατικών μουσείων που λειτουργούν ή ιδρύονται από το υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού προγράμματός του, «Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων». Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το πρόγραμμα πλέον θα εξελιχθεί με τους κρατικούς μουσειακούς οργανισμούς της Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

«Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων 'Αρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των αντίστοιχων αρχαιολογικών μουσείων της Ηπείρου, εντός του α΄ τριμήνου του 2024, μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων του υπουργείου Πολιτισμού. Αποτελούν την πρώτη συστάδα κρατικών πιστοποιημένων μουσείων -από τα 200 περίπου- καθώς η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική διαδικασία για τα μουσεία αρμοδιότητας του Υπουργείου", δήλωσε μεταξύ άλλων η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

"Η διαδικασία πιστοποίησης Μουσείων σε συνδυασμό με την υιοθέτηση και τήρηση του πρόσφατου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση κάθε μουσείου, διευκολύνοντας τη στοχοθεσία, την εφαρμογή καινοτόμων προτάσεων και καλών πρακτικών, σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας τους. Πρόκειται για μία ολιστική προσπάθεια αναβάθμισης των μουσειακών δομών της χώρας με στόχο την ανταποδοτικότητά τους προς τον επισκέπτη, αλλά και την ενδυνάμωσή τους ως φορέων πολιτισμού, δια βίου μάθησης και κοινωνικής συνοχής, στη βάση της νέας οργανωτικής δομής και φιλοσοφίας διαχείρισης. Στόχος μας, πάντα, παραμένει η προσέλκυση, κυρίως, των νεανικών κοινών αλλά και περισσότερων και πολυποίκιλων κοινών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό», συμπλήρωσε η υπουργός.

Η διαδικασία για τα τέσσερα Αρχαιολογικά Μουσεία της Ηπείρου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021, με τη διενέργεια αυτοψίας από κλιμάκιο των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιών, στην Ήπειρο. Τον Σεπτέμβριο 2023, σε συνέχεια του καθορισμού, από τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σειράς των, κατ' ελάχιστον, οριζόντιων προαπαιτούμενων για την απόδοση του Σήματος Πιστοποίησης, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων 'Αρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας εργάστηκαν συστηματικά για την πλήρωση των κριτηρίων για τα μουσεία αρμοδιότητάς τους.

Η διαδικασία της πιστοποίησης λαμβάνει υπόψη της την κλίμακα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κρατικού μουσείου. Βασικό εργαλείο της διαδικασίας Πιστοποίησης είναι η αυτοαξιολόγηση κάθε μουσειακού οργανισμού, μέσα από τη συμπλήρωση ενός εντύπου που συνιστά ακτινογραφία του συνόλου των λειτουργιών του. Το κάθε μουσείο καλείται να αποτυπώσει την οργανωτική, οικονομική και στελεχιακή δομή του, τις κτηριακές του υποδομές, τον τρόπο συγκρότησης, τα εργαλεία τεκμηρίωσης και τα μέσα διαχείρισης και συντήρησης των συλλογών του, την επικοινωνιακή πολιτική, τις δράσεις εξωστρέφειας καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του προς το κοινό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.