Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

«Δικαιωθήκαμε, επιτέλους θα πάει σπίτι της και στα παιδιά της. Την είδαμε, μιλήσαμε. Είναι πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη» λέει στον skai.gr η γιαγιά της 12χρονης από τον Κολωνό αναφερόμενη στη 37χρονη μητέρα του κοριτσιού που σήμερα το πρωί άκουσε την ετυμηγορία του δικαστηρίου που την έκρινε αθώα.

Η αυλαία της πολύκροτης δίκης που προκάλεσε οργή στο πανελλήνιο καθώς ένα 12χρονο κορίτσι έπεσε θύμα μαστροπείας έναντι αμοιβής, έπεσε και η μητέρα της 12χρονης που από την πρώτη στιγμή δήλωνε αθώα δικαιώθηκε.

Αντίθετα, ένοχος κρίθηκε ο βασικός κατηγορούμενος Ηλίας Μίχος. Ένοχοι κρίθηκαν και οι «πελάτες» που έναντι αμοιβής ασελγούσαν στην ανήλικη.

Πηγή: skai.gr

