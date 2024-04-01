Στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αναβίωσε επεισόδιο που καταγγέλθηκε τον Απρίλιο του 2019 σε κελί του Αγίου Όρους, μεταξύ δύο ρωσόφωνων μοναχών.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρέθηκε ένας 70χρονος ρασοφόρος, ύστερα από καταγγελία 57χρονου μοναχού, ότι τον ξυλοκόπησε και τού πήρε έναν φορητό υπολογιστή. Αφορμή για το επίδικο επεισόδιο φαίνεται πως στάθηκε κόντρα πολιτικού περιεχομένου, με την πλευρά του 70χρονου κατηγορουμένου να καταλογίζει στον 57χρονο μηνυτή ότι έκανε «πολιτική προπαγάνδα» υπέρ της Ρωσίας.

Κρίθηκε τελικώς ένοχος για κλοπή (κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου από ληστεία), σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία (κατείχε έναν σουγιά), με τον ίδιο να αρνείται το σύνολο των πράξεων.

Το δικαστήριο τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή. Κατά της απόφασης ο 70χρονος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Ο μηνυτής δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και φέρεται να έχει φύγει από το Άγιον Όρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

