Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η δίκη για τον βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, με απόφαση που έλαβε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Το δικαστήριο συγκροτήθηκε σε Σώμα με την κλήρωση των τεσσάρων ενόρκων που θα πλαισιώσουν τους τρεις τακτικούς δικαστές. Αμέσως μετά, υπεβλήθη από την υποστήριξη της κατηγορίας που εκπροσωπεί την 12χρονη αίτημα για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών, στο οποίο συναίνεσαν όλοι οι παράγοντες της δίκης.

Έτσι το δικαστήριο το έκανε δεκτό, ορίζοντας ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί χωρίς δημοσιότητα. Συνολικά 26 κατηγορούμενοι κάθονται στο εδώλιο.

Την Τέταρτη θα συνεχιστεί στο Εφετείο η διαδικασία - Πρώτη μάρτυρας κατηγορίας η θεία του παιδιού

Την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου, θα συνεχιστεί στην αίθουσα που έχει παραχωρηθεί στο ισόγειο του Εφετείου η δίκη για τη «φρίκη στον Κολωνό».

Το δικαστήριο εκφώνησε τα ονόματα των δεκατεσσάρων μαρτύρων κατηγορίας που θα καταθέσουν για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της ανήλικης. Σύμφωνα με τον κατάλογο που εκφώνησε ο πρόεδρος, πρώτη θα κληθεί να καταθέσει η θεία του παιδιού, στο σπίτι της οποίας μένει πλέον η ανήλικη.

Ακολούθως, ο πρόεδρος έδωσε διακοπή της συνεδρίασης για τις 10 Ιανουαρίου.

Κατά την αποχώρηση των παραγόντων από το κτίριο, οι συγκεντρωμένοι αλληλέγγιοι στο ανήλικο κορίτσι φώναζαν συνθήματα μεταξύ των οποίων και κάποια για την αποφυλάκιση της κατηγορουμένης μητέρας του θύματος.

Στο πλευρό της μητέρας τους είναι και τα ενήλικα παιδιά της κατηγορούμενης.

Ένταση επικράτησε το πρωί στη δίκη των κατηγορούμενων για την πολύκροτη υπόθεση σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό. Βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο Ηλίας Μίχος και η 37χρονη μητέρα της ανήλικης, με συμπληρωμένο το 12μηνο προσωρινής κράτησης και με τον χρόνο για την συμπλήρωση του 18μηνου να συμπληρώνεται τον Απρίλιο.

Η μητέρα της 12χρονης όρμησε στον Ηλία Μίχο για να τον λιντσάρει, με συνέπεια να την βγάλουν από τη δικαστική αίθουσα και να την οδηγήσουν στο κρατητήριο.

Εν μέσω ισχυρών αποδοκιμασιών και συνθημάτων από συγκεντρωμένους αλληλέγγυους στο 12χρονο κορίτσι, μεταφέρθηκαν στην αίθουσα του ΜΟΔ ο Ηλίας Μίχος και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για τη «φρίκη στον Κολωνό».

Κατά την είσοδο των κατηγορουμένων στο δικαστήριο, αρκετοί συγκεντρωμένοι, οι οποίοι ανέμεναν στον διάδρομο πίσω από την γραμμή προστασίας που είχαν φτιάξει οι αστυνομικοί, άρχισαν να φωνάζουν δυνατά συνθήματα αλλά και γιουχαρίσματα.

Η αδερφή του θύματος της φρικώδους υπόθεσης, μετά από αρκετή ώρα διακοπής του δικαστηρίου εξαιτίας των συνθημάτων που φώναζαν συγκεντρωμένοι έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, βγήκε από το ΜΟΔ και ζήτησε από τους συγκεντρωμένους να αποχωρήσουν από το δικαστήριο για να μπορέσει να ξεκινήσει η δίκη. Συγκεκριμένα, στάθηκε μπροστά από την ισχυρή αστυνομική δύναμη που χώριζε τους συγκεντρωμένους από την κλειστή πόρτα του δικαστηρίου και συναισθηματικά φορτισμένη ευχαρίστησε τους αλληλέγγυους για τη συμπαράστασή τους, ενώ τους παρακάλεσε να σταματήσουν να φωνάζουν συνθήματα και να απομακρυνθούν από τον χώρο, διαφορετικά, όπως ανέφερε, δεν θα εκκινήσει η δίκη.

«Ήρθαμε εδώ για να δικαιωθεί η μάνα και η αδερφή μου. Σας παρακαλώ πολύ, θα περάσει το 18μηνο και θα βγουν όλοι έξω από τη φυλακή, σας παρακαλώ πολύ για να ξεκινήσουμε και σας ευχαριστώ», τόνισε.

Αμέσως, πολλοί από τους παριστάμενους αποχώρησαν από τον χώρο, ενώ όσοι έμειναν σταμάτησαν να φωνάζουν συνθήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

