Καταζητούμενος με ένταλμα σύλληψης για φόνο επιχείρησε να απαγάγει το παιδί του στην Καρδίτσα - Το άφησε μετά από καταδίωξη

Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται

Καταζητούμενος για φόνο επιχείρησε να απαγάγει το παιδί του

Το μικρότερο από τα έξι παιδιά του, ηλικίας 20 μηνών, επιχείρησε να απαγάγει ένας 41χρονος Ρομά στην περιοχή των Σοφάδων, για τον οποίο εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Το περιστατικό συνέβη τις τελευταίες ώρες της Κυριακής προς Δευτέρα, με την μητέρα του παιδιού να καταγγέλλει το γεγονός, την αστυνομία να κινητοποιείται και να εντοπίζει τον δράστη να κινείται πεζός.

Ο τελευταίος όταν αντελήφθη τους αστυνομικούς εγκατέλειψε το παιδί που παραδόθηκε στην μητέρα του. Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται.

Πηγή: karditsalive.gr

