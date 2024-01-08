Τα κινητά και ένα smart watch αναμένεται να «μιλήσουν» για την εξαφάνιση του 31χρονου από το Μεσολόγγι. Ο νεαρός έχει εξαφανιστεί από την περασμένη Πέμπτη και η οικογένειά του εκφράζει πολύ σοβαρές ανησυχίες ότι έχει δολοφονηθεί.



Για την υπόθεση κρατείται ο στενός του φίλος, 50 ετών. Λέει ότι τον πήγε σε ένα σημείο στο Μεσολόγγι για να πάει για κυνήγι και μετά ισχυρίζεται ότι θα τον έπαιρνε κάποιος άλλος, επιμένοντας πως «δεν του είπε ποιος» ο 31χρονος. Ο 50χρονος κρατείται, καθώς στο αυτοκίνητό του βρέθηκε μαχαίρι που κατείχε παράνομα.

Από το οικογενειακό περιβάλλον του νεαρού πάντως αναφέρεται ότι «δεν πήγαινε με άλλον για κυνήγι, μόνο με τον 50χρονο πήγαινε, κανένας άλλος από την παρέα του δεν κυνηγά». Παράλληλα, δεν υπάρχει και καμία αναφορά το υποτιθέμενου τρίτου προσώπου.



Σημειώνεται ότι ο 31χρονος είχε δανείσει στον 50χρονο φίλο του 17.000 ευρώ. Η άρση απορρητου των κινητων αναμενεται να ξεκαθαρίσει την υποθεση την επομενη εβδομαδα, με τα στίγματα και τα μηνύματα των κινητών να δίνουν σημαντικά στοιχεία.



Παράλληλα, υπάρχει και ένα έξυπνο ρολόι του όποιου η μπαταρία έχει τελειώσει και έχει μεταφερθεί στα εργαστήρια για έλεγχο, και δύναται επίσης να δώσει σημαντικά στοιχεία για την εξαφάνιση του νέου.



Σημειώνεται ότι ο 50χρονος έφυγε και από το Μεσολόγγι προφασιζόμενος την ανάγκη αγοράς ζώων λόγω της δουλειάς του (είναι κρεοπώλης), και φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις.

