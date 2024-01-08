Αναβλήθηκε για τον προσεχή Οκτώβριο η δίκη ενώπιον του Εφετείου για τον θάνατο του 28χρονου Βούλγαρου Τόσκο Μποζατζίσκι που έχασε τη ζωή του πριν από τέσσερα χρόνια, όταν στη συνέχεια οπαδικού επεισοδίου παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η δευτεροβάθμια δίκη ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, αλλά αναβλήθηκε λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων.

Για την υπόθεση είχαν καταδικαστεί συνολικά οκτώ άτομα και σε βάρος τους το πρωτόδικο δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από 3 έως 7,5 ετών. Η μόνη που τιμωρήθηκε με κάθειρξη (7 ετών) ήταν η 30χρονη, σήμερα, οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, η οποία κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με όρους ενόψει του Εφετείου, έχοντας μείνει προηγουμένως σχεδόν 18 μήνες στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενη.

Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκε σε φυλάκιση 7,5 ετών ο τότε σύντροφός της, σήμερα 52 ετών, που μετά την ετυμηγορία των δικαστών επέστρεψε στις φυλακές και λίγο καιρό αργότερα αποφυλακίστηκε. Είχε κριθεί ένοχος για πλημελληματικές πράξεις (χωρίς ελαφρυντικό) και μεταξύ αυτών για συμπλοκή. Όλοι οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοί του είχαν αφεθεί ελεύθεροι έχοντας κριθεί ένοχοι για πλημμελήματα, με αναγνώριση ελαφρυντικού.

Ο 28χρονος Βούλγαρος είχε έρθει με φίλους του για επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, για να παρακολουθήσει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της φιλίας που διατηρούν οι οπαδοί των «κιτρίνων» με τη βουλγαρική Μπότεφ, της οποίας το θύμα υπήρξε οπαδός.

