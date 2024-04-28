Στο... μυαλό των κόουτς:



Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, σε σχηματικό 4-2-3-1 για τον ΠΑΟΚ (και με επτά αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τη Λαμία), επέλεξε τον Κοτάρσκι κάτω από την εστία. Στο δεξί άκρο της άμυνας ήταν ο Ότο και στο αριστερό ο Μπάμπα. Οι Κετζιόρα και Κουλιεράκης συνέθεταν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ενώ για παρτενέρ του Μεϊτέ στα χαφ επιλέχθηκε ο Σβαμπ. Σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους ο Κωνσταντέλιας, με τον Τάισον στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής και τον Ζίβκοβιτς στο δεξί. Στην κορυφή της επίθεσης ο Τόμας.



Με... συνταγή Παναθηναϊκού και φυσικά σύστημα 4-4-1-1 παρέταξε την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα. Κάτω από τα δοκάρια ο Αθανασιάδης, με τους Ρότα, Βίντα, Κάλενς και Χατζισαφί να συνθέτουν την αμυντική τετράδα από δεξιά προς τα αριστερά. Οι Σιμάνσκι και Γιόνσον αποτελούσαν το δίδυμο στα χαφ του άξονα, με τον Ελίασον να είναι δεξιά και τον Πινέδα αριστερά. Πίσω από τον Πόνσε κινούταν ο Αραούχο.







Το ματς:



Το παιχνίδι ξεκίνησε με έντεκα λεπτά καθυστέρηση, λόγω εμμετικών και συκοφαντικών πανό που είχαν ανεβάσει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.



Όταν, λοιπόν, άρχισε το ματς, οι γηπεδούχοι μπήκαν ιδανικά. Εάν και μικρό το χρονικό δείγμα, ο «δικέφαλος του Βορρά» φάνηκε να θέλει να παίξει με την μπάλα στα πρώτα λεπτά. Και βρήκε γκολ μόλις στο 3', μέσω μια πολύ ωραίας συνεργασίας από τα αριστερά. Ο Τόμας ελευθέρωσε τον Μπάμπα, ο οποίος έκανε ωραίο γύρισμα στην περιοχή, με τον Κωνσταντέλια να πιάνει εξαιρετικό μονοκόμματο πλασέ για το 1-0.



Παρόλα αυτά, ήταν ιδανική και η αντίδραση της ΑΕΚ, την οποία δεν την πήρε από κάτω.



Αφού προειδοποίησε στο 5' με τη μεγάλη ευκαιρία του Ελίασον, ο οποίος αιφνιδιάστηκε κατά το γύρισμα του Αραούχο, ισοφάρισε (1-1) στο 9', με μια στιγμή μαγείας του Πινέδα! Ο Μεξικανός άσος μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και αφού πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σκόραρε με πανέξυπνο συρτό σουτ στην κλειστή γωνία.



Ένα εκρηκτικό πρώτο δεκάλεπτο στην Τούμπα, με ένα γκολ για κάθε ομάδα και μια μεγάλη φάση για την ΑΕΚ.











Η «Ένωση» είχε αναλάβει πλέον τα ηνία και προσπαθούσε να αξιοποιήσει το μομέντουμ της. Πολύ καλή και πολύπλευρη η ανάπτυξή της, είτε από δεξιά, είτε από αριστερά, είτε και από τον άξονα (όπως στην εξαιρετική κάθετη του Αραούχο στον Γιόνσον στο 14'). Φυσικά, προσπαθούσε να απειλήσει και από τις αγαπημένες της στατικές φάσεις.



Μάλιστα, στο 19' ακούμπησε την ολική ανατροπή, με τον Ελίασον να βγάζει ωραία σέντρα, αλλά τον Κοτάρσκι να έχει απάντηση στο εξ επαφής τελείωμα του Πινέδα.



Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα μετά το γρήγορο γκολ του, ενώ φαίνεται να περιμένει να ανακτήσει και να απειλήσει στην κόντρα. Εξάλλου, στο 25 ο Σιμάνσκι πραγματοποίησε καθοριστικό κόψιμο στον Κωνσταντέλια στην περιοχή, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει κόρνερ.



Ενώ, στο 27' ο Αραούχο έπιασε φιλόδοξο μακρινό φαλτσαριστό πλασέ, με την μπάλα να φεύγει δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Κοτάρσκι.



Ύστερα από ένα 20λεπτο που «άνηκε» στην ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ σιγά-σιγά άριχσε να κρατά και κυκλοφορεί μπάλα, ενώ παράλληλα έπεσε το τέμπο. Συνδέονταν αυτά τα δύο, με τον «δικέφαλο του Βορρά» να προσπαθεί να ηρεμήσει το παιχνίδι και να δημιουργήσει διαδρόμους.



Βέβαια και η επόμενη μεγάλη ευκαιρία ήταν εκ νέου για την ΑΕΚ, στο 32', με τον Πόνσε να στρώνει στην περιοχή στον Αραούχο, ο οποίος από πλεονεκτικό σημείο γλίστρησε και δεν πλάσαρε ιδανικά, με τον Κοτάρσκι να διώχνει με το ένα χέρι.



Έκτοτε, οι Θεσσαλονικείς είχαν ένα εκρηκτικό τρίλεπτο, με δύο μεγάλες ευκαιρίες. Στο 37' από την εκτέλεση κόρνερ, ο Κουλιεράκης πήρε την κεφαλιά, με τον Αθανασιάδη να απομακρύνει όπως-όπως την μπάλα που βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Ενώ στο 39', ο Ζίβκοβιτς σέντραρε γλυκά από αριστερά, ο Σβαμπ πήρε την κεφαλιά ανενόχλητος, με τον Αθανασιάδη να διώχνει ενστικτωδώς σε κόρνερ.



Έτσι, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στο 1-1. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες είχαν τα διαστήματά τους, με εκείνο της ΑΕΚ να είναι μεγαλύτερο. Ωστόσο, στο τέλος του πρώτου μέρους το σκορ είναι ισόπαλο, με σημαντικές ευκαιρίες για αμφότερες και τους δύο πορτιέρε σε εξαιρετική κατάσταση.



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία αλλαγή. Ήταν για τους γηπεδούχους, με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να περνά τον Σάστρε αντί του Ότο.



Χωρίς πολλά-πολλά το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τις δύο ομάδες να παίρνουν κάποια πράγματα από ωραίες συνεργασίες. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ κέρδιζε πολλές στατικές φάσεις, τις οποίες όμως δεν μπορούσε να αξιοποιήσει ή, αλλιώς, είχε καλές αμυντικές αντιδράσεις και η ΑΕΚ (αφού όμως τις παραχωρούσε). Στην εξέλιξη μίας εξ αυτών, στο 67', ο Κωνσταντέλιας έπιασε μονοκόμματη σουτάρα με το αριστερό, βλέποντας τον Αθανασιάδη -που δεν είχε καλό οπτικό πεδίο- να εκτινάσσεται εντυπωσιακά αποκρούοντας με τα δύο χέρια.



Στο ενδιάμεσο, στο 65', ο Ματίας Αλμέιδα προχώρησε σε δύο αλλαγές, περνώνας τους Άμραμπατ και Γκατσίνοβιτς αντί των Ελίασον και Αραούχο, με τον Σέρβο άσο να ήταν εκείνος που πλαισίωνε τον Πόνσε (περνόντας στη θέση του δεύτερου φορ, όπως στο προηγούμενο παιχνίδι των δύο ομάδων στην OPAP Arena).



Χωρίς πολλές φάσεις λοιπόν στο πρώτο μισάωρο του δεύτερου μέρους. Για την ακρίβεια, μία για τον ΠΑΟΚ. Για να φτάσουμε στο 75'. Όταν η ΑΕΚ... έδειξε στον «δικέφαλο του Βορρά» πώς εκτελούνται οι στατικές φάσεις: Γέμισμα του Χατζισαφί, ο Σβαμπ έκανε καταλάθος προβολή προς τον Κοτάρσκι που απέκρουσε, για να έρθει ο Βίντα να πάρει το «ριμπάουντ» και να σκοράρει με κοντινή κεφαλιά για την ολική ανατροπή (1-2).



Προβάδισμα, ωστόσο, που δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Κι αυτό, διότι στο 81' ο Κωνσταντέλιας αξιοποίησε την αναμπουμπούλα στην περιοχή της και την ολιγωρία των αμυντικών της, γράφοντας το 2-2 με εκ νέου μονοκόμματο σουτ.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



ΠΑΟΚ (Ρασβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι – Ότο (46' Σάστρε), Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα – Σβαμπ (78' Οζντόεφ), Μεϊτέ – Α. Ζίβκοβιτς (77' Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας, Τάισον – Τόμας (70' Σαμάτα).



ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης – Ρότα (78' Γκαρσία), Βίντα, Κάλενς, Χατζισαφί – Ελίασον (65' Άμραμπατ), Σιμάνσκι, Γιόνσον, Πινέδα – Πόνσε (78' Τσούμπερ), Αραούχο (66' Γκατσίνοβιτς).



Διαιτητής: Ρόμπερτ Σρέντερ (Γερμανία)

Α' Βοηθός: Νόρμπερτ Σβεν Γκρουτζίνσκι

Β' Βοηθός: Γιαν Κλέμενς Νάιτζελ Πέτερσεν

4ος διαιτητής: Παναγιώτης-Ραφαήλ Τσιάρας

VAR: Τίμο Γκέραχ (Γερμανία)

