Για τις 8 Ιανουαρίου προσδιορίστηκε ενώπιον του ΜΟΔ η δίκη των 26 κατηγορουμένων στην φρικώδη υπόθεση της 12χρονη από τον Κολωνό, θύματος σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης, με βασικούς κατηγορούμενους τον Ηλία Μίχο, αλλά και την μητέρα της.

Μετά την έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος για την υπόθεση του παιδιού, χθες το απόγευμα προσδιορίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης στην πιο σύντομη δικάσιμο που ήταν εφικτή, καθώς οι κατηγορούμενοι, που είναι όλοι προσωρινά κρατούμενοι, έχουν ήδη συμπληρώσει 12 μήνες προφυλάκισης.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (αριθμός 2865/2023) οι δύο πρωταγωνιστές όσων βίωνε το12χρονο κορίτσι θα καθίσουν στο εδώλιο για βαριά αδικήματα που αφορούν σεξουαλική βία και εκπόρνευση του παιδιού.

Έτσι ο Ηλίας Μίχος θα δικαστεί για βιασμό του κοριτσιού καθώς και για διακεκριμένη μαστροπεία σε βάρος του ανήλικου παιδιού, ενώ η 37χρονη μητέρα, που είχε προφυλακιστεί για διακεκριμένη μαστροπεία θα λογοδοτήσει και για την επιπλέον κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης πορνογραφίας ανηλίκου.

Στο βούλευμα οι δικαστές αναφέρουν πως η μητέρα της 12χρονης διέθετε έναντι αμοιβής σε πρόσωπα που προσδιορίζονται στην δικογραφία ηλεκτρονικό υλικό με το παιδί της γυμνό.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι αποκαλούμενοι "πελάτες του Μίχου", άνδρες που πλήρωναν για να βρεθούν με το κορίτσι στα ραντεβού της φρίκης και είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο.

Για την 12χρονη και όσα συνέβαιναν σε βάρος της βρίσκεται σε εξέλιξη ανάκριση για δεύτερη δικογραφία που σχηματίστηκε, ώστε να μην τεθούν ζητήματα συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου προφυλάκισης των 18 μηνών των εμπλεκόμενων της βασικής υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.