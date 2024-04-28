Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την εξιχνίαση της αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κέντρο διασκέδασης, που βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 23χρονου και τον τραυματισμό ενός ακόμα 23χρονου και ενός 26χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί η αιτία πίσω από τη σύγκρουση, καθώς οι δυο τραυματίες μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις στους αστυνομικούς, ενώ γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Μέχρι στιγμής αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι λίγο μετά τις 03:30 δύο ομάδες ατόμων διαπληκτίστηκαν έξω από το νυχτερινό κέντρο με το 23χρονο θύμα να τραβάει όπλο, αλλά να μην μπορεί να πυροβολήσει καθώς αυτό έπαθε εμπλοκή. Στη συνέχεια πάνω στη συμπλοκή ο 23χρονος δέχθηκε μια θανάσιμη μαχαιριά στο λαιμό ενώ τραυματίστηκαν επίσης με μαχαίρι ένας 26χρονος στην κοιλιά και ένας 23χρονος στην ωμοπλάτη.

Οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες στο σημείο της συμπλοκής βρήκαν ένα φυσίγγιο και ένα όπλο, που εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για έλεγχο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Το MEGA δημοσίευσε βίντεο, λίγα λεπτά μετά την άγρια δολοφονία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.