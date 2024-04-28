Ένα απίστευτο περιστατικό που σχετίζεται με την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, συνέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το tempo24.news συγγενείς συλληφθέντων αρχηγικών μελών της οργάνωσης, που κρατούνται στην Ασφάλεια Πατρών, προσήλθαν στο Αστυνομικό Μέγαρο με σκοπό να τους επισκεφθούν και να τους δώσουν φαγητό.

Οι προθέσεις τους ωστόσο όπως διαπιστώθηκε δεν ήταν αθώες καθώς κατά τον έλεγχο από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκαν ποσότητες χασίς και δισκία χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, μέσα σε κρουασάν.

Οι αστυνομικοί τους πέρασαν χειροπέδες ενώ μέχρι να οδηγηθούν στον εισαγγελέα θα βρίσκονται παρέα με τους συγγενείς τους στα κρατητήρια της Ερμού.

