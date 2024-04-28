Λογαριασμός
Κρουασάν με «γέμιση» χασίς επιχείρησαν να περάσουν στα κρατήρια Πάτρας συγγενείς της συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο

Συγγενείς συλληφθέντων αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τους επισκέφθηκαν για να τους δώσουν φαγητό και όχι μόνο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των αστυνομικών

Πάτρα

Ένα απίστευτο περιστατικό που σχετίζεται με την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, συνέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το tempo24.news συγγενείς συλληφθέντων αρχηγικών μελών της οργάνωσης, που κρατούνται στην Ασφάλεια Πατρών, προσήλθαν στο Αστυνομικό Μέγαρο με σκοπό να τους επισκεφθούν και να τους δώσουν φαγητό.

Οι προθέσεις τους ωστόσο όπως διαπιστώθηκε δεν ήταν αθώες καθώς κατά τον έλεγχο από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκαν ποσότητες χασίς και δισκία χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, μέσα σε κρουασάν.

Οι αστυνομικοί τους πέρασαν χειροπέδες ενώ μέχρι να οδηγηθούν στον εισαγγελέα θα βρίσκονται παρέα με τους συγγενείς τους στα κρατητήρια της Ερμού.

