Σε αίθουσα του Εφετείου μεταφέρεται από το Πρωτοδικείο η δίκη της 12χρονης από τον Κολωνό

Στην αίθουσα Δ4 του Εφετείου Αθηνών θα διεξαχθεί με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, η δίκη με 26 κατηγορουμένους για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, η οποία ήταν θύμα σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης. Βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση αυτή είναι ο Ηλίας Μίχος και 37χρονη μητέρα της ανήλικης.

Η δίκη έχει προσδιοριστεί να διεξαχθεί στις 8 Ιανουαρίου 2024 και όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη συμπληρώσει 12 μήνες προφυλάκισης. Αρχικά, η πρώτη συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για την υπόθεση αυτή, θα γίνει σε αίθουσα του νεόδμητου Ειρηνοδικείου, επί της οδού Δέγλερη και στη συνέχεια η δίκη θα διεξάγεται στην αίθουσα Δ4 του ισογείου του Εφετείου Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως. Η αίθουσα αυτή, κρίθηκε ότι διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για την εκδίκαση μιας πολυπρόσωπης δίκης, με μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων, μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, καθώς και συνηγόρων.

Η εύρεση κατάλληλης αίθουσας, ξεκίνησε με πρωτοβουλία του υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος, προς αποφυγή όσων είχαν σημειωθεί σε προηγούμενες πολύκροτες υποθέσεις, όπως αυτή της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι με τους 104 νεκρούς, ζήτησε από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών να τον ενημερώσει για την ύπαρξη κατάλληλης αίθουσας στο Πρωτοδικείο.

Όμως, λόγω της αδυναμίας να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλες ανθρώπινες συνθήκες η επίμαχη δίκη, αποφασίστηκε από τον κ. Φλωρίδη η διεξαγωγή της δίκης να μεταφερθεί σε αίθουσα του Εφετείου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα (2865/2023), οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης, ο Ηλίας Μίχος και η μητέρα της 12χρονης θα καθίσουν στο εδώλιο για βαριά αδικήματα που αφορούν σεξουαλική βία και εκπόρνευση ανήλικου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

