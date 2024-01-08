Ένταση επικράτησε το πρωί στη δίκη των κατηγορούμενων για την πολύκροτη υπόθεση σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό. Βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο Ηλίας Μίχος και η 37χρονη μητέρα της ανήλικης, με συμπληρωμένο το 12μηνο προσωρινής κράτησης και με τον χρόνο για την συμπλήρωση του 18μηνου να συμπληρώνεται τον Απρίλιο.

Η μητέρα της 12χρονης όρμησε στον Ηλία Μίχο για να τον λιντσάρει, με συνέπεια να την βγάλουν από τη δικαστική αίθουσα και να την οδηγήσουν στο κρατητήριο.

Εν μέσω ισχυρών αποδοκιμασιών και συνθημάτων από συγκεντρωμένους αλληλέγγυους στο 12χρονο κορίτσι, μεταφέρθηκαν στην αίθουσα του ΜΟΔ ο Ηλίας Μίχος και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για τη «φρίκη στον Κολωνό».

Κατά την είσοδο των κατηγορουμένων στο δικαστήριο, αρκετοί συγκεντρωμένοι, οι οποίοι ανέμεναν στον διάδρομο πίσω από την γραμμή προστασίας που είχαν φτιάξει οι αστυνομικοί, άρχισαν να φωνάζουν δυνατά συνθήματα αλλά και γιουχαρίσματα.

Συνολικά 26 κατηγορούμενοι κάθονται στο εδώλιο.

Στην υπόθεση, πλην του Μίχου και της μητέρας του παιδιού, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, επωμίζονται την ποινική ευθύνη για το ασύλληπτο μαρτύριο της ανήλικης, σημαντικός ρόλος αποδίδεται και στον αποκαλούμενο "Μιχάλη" που ως τρίτος μαστροπός φέρεται να προωθούσε το κοριτσάκι μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Οι βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό και μαστροπεία του κοριτσιού, οι «πελάτες» και η παρουσία του θύματος στο δικαστήριο

Οι κατηγορίες με τις οποίες είναι αντιμέτωποι ο Ηλίας Μίχος και η μητέρα της 12χρονης , που ,κατά την δικογραφία, είναι υπαίτιοι για την συγκλονιστική πορεία του κοριτσιού στην κόλαση των «ραντεβού της φρίκης», είναι βαρύτατες.

Ο Μίχος είναι αντιμέτωπος με κακουργηματικές κατηγορίες για πράξεις άγριας σεξουαλικής βίας, διακεκριμένης μαστροπείας σε βάρος ανηλίκου και προμήθειας κατοχής και διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Την κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπείας κατά ανηλίκου έχει και η μητέρα της 12χρονης, η οποία, ωστόσο, σύμφωνα με τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών θα δικαστεί και για την επιπλέον κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης πορνογραφίας ανηλίκου, προμήθεια και κατοχή μέσω πληροφοριακών συστημάτων, όπου η παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου, καθώς φέρεται να έστειλε γυμνές φωτογραφίες του παιδιού της σε δύο άντρες, έναντι αμοιβής.

Τους τρεις κατηγορούμενους πλαισιώνουν στο εδώλιο 23 άντρες που θα δικαστούν ως «πελάτες». Οι 18 από αυτούς πλήρωσαν και προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις με το κοριτσάκι, ενώ οι υπόλοιποι, είτε δεν προχώρησαν γιατί έφυγε το θύμα από το "ραντεβού", είτε είχαν στην κατοχή τους πορνογραφικό υλικό της ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά βασικού κατηγορούμενου, ενδέχεται να ζητηθεί η εξέταση της ανήλικης στο δικαστήριο, κάτι στο οποίο δεν αναμένεται να συναινέσει η Υποστήριξη της Κατηγορίας η οποία θα ζητήσει να αναγνωστούν οι καταθέσεις που έχει δώσει το κορίτσι στις Αρχές. Το δικαστήριο είναι αυτό που θα αποφασίσει αν θα δώσει την έγκριση του, ώστε η ανήλικη να βρεθεί , ασφαλώς με κλειστές τις πόρτες, ενώπιον του ή αν θα αποφανθεί ότι η διαδικασία θα μπορούσε να είναι οδυνηρή για το παιδί και δεν θα δώσει έγκριση σε αυτοπρόσωπη παρουσία του θύματος, ώστε να μην διατρέξει τον παραμικρό κίνδυνο επαναθυματοποίησης.

Το βούλευμα για την φρίκη που έζησε η 12χρονη

Στις σχεδόν 300 σελίδες του βουλεύματος οι δικαστές του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου περιγράφουν πως εκτυλίχθηκε η φρίκη για το κορίτσι, που πήγαινε στο μαγαζί του βασικού κατηγορούμενου, καθώς η μητέρα της καθάριζε την επιχείρηση. Οι δικαστές αναφέρονται στον Απρίλιο του 2022 οπότε ο Ηλίας Μίχος «οδήγησε την ανήλικη στην αποθήκη του καταστήματός του με την πρόφαση να καθαρίσει και, αφού της προκάλεσε τρόμο και ανησυχία για τη ζωή της και τη σωματική της ακεραιότητα με την επίδειξη όπλου και μαχαιριών που κατείχε, καθώς και με την απειλή ότι, αν δεν ανεχθεί τις ασελγείς του πράξεις, θα σκοτώσει την ίδια ή την οικογένειά της ή θα διαδώσει ότι εκείνη τον επιθυμεί ερωτικά, κατάφερε να κάμψει την αντίστασή της».

Αυτή , σύμφωνα με το βούλευμα ήταν η αρχή του μαρτυρίου του παιδιού. Ένα μαρτύριο που περιγράφεται λεπτομερώς με το παιδί να οδηγείται μέσα σε αυτοκίνητα σε απόμερα σημεία, κοντά σε σταθμούς Μετρό ή και σε δωμάτια οίκων ανοχής για να ικανοποιηθούν "οι πελάτες" που συνήθως πλήρωναν 50 ευρώ.

Για την μητέρα της 12χρονης οι δικαστές που εξέδωσαν το βούλευμα παραπομπής σημειώνουν πως "εξώθησε την ανήλικη κόρη της στην πορνεία, υπέθαλψε και διευκόλυνε την πορνεία αυτής, προτρέποντας και εξαναγκάζοντάς την, αλλά και δημιουργώντας , με πράξεις και παραλείψεις της, τις κατάλληλες συνθήκες και περιστάσεις για τη συνέχιση της εν λόγω κατάστασης, ήτοι με το να την προτρέπει ευθέως, αλλά και να της ζητά συνεχώς και επιτακτικά να ανευρίσκει χρήματα για την καθημερινή διαβίωσή της και της οικογένειάς της, χωρίς να ελέγχει την προέλευσή τους και με το να της επιτρέπει να απουσιάζει μεγάλα χρονικά διαστήματα από την οικία τους, παρά το νεαρόν της ηλικίας της" .

Κατά τους δικαστές η 37χρονη «προέτρεψε και τη διευκόλυνε να συνευρίσκεται ερωτικά με διάφορους άνδρες» την κόρη της.

Όσον αφορά στον "Μιχάλη" στην δικογραφία αναφέρεται πως προωθούσε το κινητό της 12χρονης σε μέλη συγκεκριμένου chat για να "συναντήσουν" το παιδί : "ο εν λόγω κατηγορούμενος φρόντιζε να ενημερώνει τους υποψήφιους "πελάτες" να διευκρινίζουν στην ανήλικη, όταν πήγαιναν στα ραντεβού, πως ήταν "από τον Μιχάλη", ώστε να λαμβάνει μέρος του ποσού ως αμοιβή για την "μεσιτεία".

Οι θέσεις των πρωταγωνιστών

Ο πρωταγωνιστής της δυσώδους υπόθεσης Ηλίας Μίχος φέρεται και ενώπιον του Δικαστηρίου να τηρήσει την ίδια στάση που είχε από την σύλληψη του, τον Οκτώβριο του 2022, μετά από καταγγελία συγγενικού προσώπου της 12χρονης. Ο Μίχος είχε απολογηθεί ισχυριζόμενος ότι η εμπλοκή του αφορά "μόνο" τις περίπου 5 "συνευρέσεις" που είχε με την 12χρονη "με την συναίνεση της". Ο γνωστός επιχειρηματίας του Κολωνού απολογούμενος φέρεται να αρνήθηκε τα περί μαστροπείας, να δήλωσε πως εν έχει την παραμικρή σχέση με τα "ραντεβού της φρίκης" σε αυτοκίνητα και οίκους ανοχής , ενώ φαίνεται να εκτίμησε πως για την εκπόρνευση της ανήλικης υπαίτια ήταν η μητέρα της. Μετά την απολογία του Μίχου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την μητέρα και η 37χρονη είχε οδηγηθεί για απολογία στην Ανακρίτρια, η οποία σε συμφωνία με τον αρμόδιο Εισαγγελέα την είχε κρίνει προσωρινά κρατούμενη . Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με την υπεράσπιση του, αναμένει πως στο δικαστήριο η υπόθεση θα τεθεί στην διάσταση που έχει και ότι ο ίδιος θα δικαστεί μόνο για ότι πραγματικά έχει κάνει.

Από την πλευρά της, η 37χρονη κατηγορούμενη αρνείται όσα τις αποδίδουν οι αρχές ισχυριζόμενη πως δεν έχει καμία ανάμειξη στην τραγωδία που βίωνε το παιδί της, ισχυρισμό τον οποίο επαναλαμβάνει σε όλες τις καταθέσεις της η ανήλικη κόρη της. Την κατηγορουμένη στηρίζουν από την πρώτη στιγμή τα ενήλικα παιδιά της, τα οποία θεωρούν ανεπιφύλακτα την μητέρα τους αθώα. Η μητέρα επανειλημμένα αναφέρει πως όταν συνειδητοποίησε όσα βίωνε η κόρη της από τον Ηλία Μίχο "ήμουν η πρώτη που ξεκίνησα να μαζεύω ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του ώστε να γλυτώσω το παιδί μου". Η γυναίκα φαίνεται να υποστηρίζει πως το σφάλμα της ήταν ότι δεν αντιλήφθηκε τι βίωνε το παιδί της, ενώ τονίζει πως η ίδια έκανε καταγγελία στο Ανηλίκων όταν κατάλαβε τι συμβαίνει.

Να σημειωθεί ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα για τα οποία διενεργείται δεύτερη ανάκριση. Συνολικά στην παρούσα και στην υπό διερεύνηση από Ανακριτή υπόθεση, οι κατηγορούμενοι φθάνουν τους 40, με την συντριπτική πλειονότητα να βρίσκεται υπό κράτηση.

Η δικογραφία για την "φρίκη του Κολωνού" διαχωρίστηκε πριν από μήνες, ώστε να μην τεθούν ζητήματα με τα όρια προφυλάκισης των 26 που σήμερα θα βρεθούν στο εδώλιο και να μπορέσει να συνεχιστεί η έρευνα για άλλα πρόσωπα που κατονομάστηκαν από την 12χρονη ως "πελάτες" στα ραντεβού της αγριότητας.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

